Минфин предлагает узаконить право ФНС блокировать спецсчета

Министерство финансов РФ предлагает прописать в Налоговом кодексе право Федеральной налоговой службы РФ блокировать и списывать со специальных счетов средства. При этом ФНС и сейчас может делать это, но судебная практика указывает, что так поступать нельзя, поскольку на спецсчетах могут быть и чужие средства, а значит, нарушаются права третьих лиц.

Спецсчета предназначены для выполнения гособоронзаказа, внесение гарантии исполнения договора при госзакупках, клиринговых сделок, когда компании взаимно засчитывают друг другу поставленные товары или услуги, а разница оплачивается одной из сторон. К спецсчетам также относятся эскроу-счета, которые обязательны для всех застройщиков.

Между тем на спецсчете могут быть платежи граждан за коммунальные услуги, в этом случае взыскания с него неправомерны, так как затрагивают интересы населения как потребителя, иных ресурсоснабжающих организаций.

Кроме этого, на расчетных счетах компании может быть недостаточно средств для погашения долга перед бюджетом, поэтому во многих случаях налоговым органам выгодно подтвердить право взыскивать долги со спецсчетов. Если меру утвердят, деньги можно будет списать с любого банковского счета.