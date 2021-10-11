Опыт и квалификация - у Минстроя запрашивают реформу 44-ФЗ

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) направило в профильное министерство предложения по реформированию системы госзакупок. В частности, предлагается учитывать при выборе подрядчика его опыт и квалификацию, а не только предложенную стоимость работ.

Альтернативой ценовым критериям может стать отдельный закон о закупках в сфере строительства либо исключения для стройки в 44-ФЗ. Важно, что эти критерии должны характеризовать поставщика или подрядную организацию. К примеру, учитывать официальную численность сотрудников, количество специализированного инженерного персонала, отсутствие административных правонарушений, опыт реализации аналогичных объектов, срок существования юридического лица, объем работ, выполняемый собственными силами.

Авторы инициативы отмечают, что вместе с экономией бюджета, когда выбирается подрядчик с учетом предложенной цены, не менее важно обеспечивать качественное, безопасное, своевременное строительство. А неценовые показатели позволят это учесть.