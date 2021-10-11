Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Опыт и квалификация - у Минстроя запрашивают реформу 44-ФЗ

    Опыт и квалификация - у Минстроя запрашивают реформу 44-ФЗ

    Поделиться

    Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) направило в профильное министерство предложения по реформированию системы госзакупок. В частности, предлагается учитывать при выборе подрядчика его опыт и квалификацию, а не только предложенную стоимость работ.

    Альтернативой ценовым критериям может стать отдельный закон о закупках в сфере строительства либо исключения для стройки в 44-ФЗ. Важно, что эти критерии должны характеризовать поставщика или подрядную организацию. К примеру, учитывать официальную численность сотрудников, количество специализированного инженерного персонала, отсутствие административных правонарушений, опыт реализации аналогичных объектов, срок существования юридического лица, объем работ, выполняемый собственными силами.

    Авторы инициативы отмечают, что вместе с экономией бюджета, когда выбирается подрядчик с учетом предложенной цены, не менее важно обеспечивать качественное, безопасное, своевременное строительство. А неценовые показатели позволят это учесть. 

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить