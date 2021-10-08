Закупка продуктов питания – как учесть все требования закона и избежать рисков

Зачастую при проведении закупки продуктов питания заказчик сталкивается с определенными сложностями. Рассмотрим подробно закупку продуктов питания, учитывая особенности продукции на каждом этапе.

Коды ОКПД 2 по продуктам питания

Код 10 – продукты пищевые (9 дочерних кодов);

Код 11- напитки (1 дочерний код).

Использование КТРУ

Каталог обязательно применять, в том числе в части соответствия наименования продукции – товара.

Выбор способа закупки

Данные коды ОКПД 2 попадают в аукционный перечень, установленный распоряжением № 471-р. Заказчик вправе провести электронный аукцион, электронный запрос котировок/запрос предложений либо закупку у единственного поставщика.

В рамках законодательства о контрактной системе разрешено проведение закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием (с учетом того, что НМЦК будет свыше 500 тыс. руб.), открытого конкурса (НМЦК до 500 тыс. руб.), двухэтапного конкурса в случаях закупки пищевых продуктов и (или) на оказание услуг общественного питания, закупаемых для:

дошкольных образовательных учреждений;

общеобразовательных учреждений;

образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования;

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

специальных учебно-воспитательных учреждений и др.

(См. п.2 распоряжения Правительства РФ № 471-р).

Проведение совместных закупок по данному предмету контракта не запрещено, но в рамках закупочной документации стоит учесть логистику поставки продукции.

Формирование лота

Осуществляется по общим правилам. Заказчикам стоит учитывать нормы Закона о защите конкуренции и не включать в один лот продукцию с ограничениями по национальному режиму. Необходимо учитывать особенности рынка, включение в регламентацию разных перечней продукции, устанавливающих ограничения и преимущества, учитывать возможность принять участие потенциальных поставщиков, не нарушая конкуренции. Например, в один лот не стоит включать рыбную продукцию и фрукты.

Описание объекта закупки

Заказчику необходимо прописать качественные и технические характеристики, требования к безопасности пищевой продукции, упаковке, маркировке, транспортировке, а также использовать условные обозначения и терминологию, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании (ГОСТ, ГОСТ Р и т.д.).

Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Особое внимание стоит уделить хранению и сроку остаточной годности на момент поставки закупаемой продукции. По ст. 473 ГК РФ срок годности товара определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к использованию.

В закупочной документации срок годности (остаточный) должен быть установлен обоснованно и в рамках конкретного периода.

Также необходимо обратить внимание, если заказчик устанавливает ежедневную периодичность поставки, то взаимосвязь со сроком годности должна быть учтена (а также с временем транспортировки, подготовки сопроводительных документов к поставляемой продукции) и важно в таком случае не ограничивать количество потенциальных участников.

И в составе первой части заявки на участие, например, в электронном аукционе, нельзя требовать указания остаточного срока годности, так как Закон № 44-ФЗ не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки (см. Решение Управления ФАС по Краснодарскому краю № 023/06/64-2878/2020 от 22.06.2020 г.).

Требования к сотрудникам, которые имеют прямой контакт с пищевыми продуктами в рамках прохождения обязательных медицинских осмотров прописываются в закупочной документации согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

При формировании описания объекта закупки стоит исключить:

Разделение букв пробелами, знаками в слове (например, «Поставка мо-ло-чной проду-кции»);

Опечатки (например, «Поставка мсяо»);

Грамматические ошибки;

Замену букв в слове на похожие по написанию;

Замену слов/букв на цифры (например, «П0ставка хлеба и хле6обулочных изделий»);

Подмену понятий;

Требования к участнику закупки;

Искажение сведений по установленным требованиям.

Перед размещением закупочной документации в ЕИС/на ЭТП рекомендуем осуществить проверку нормативно-технических документов на актуальность.

Обоснование НМЦК

Осуществляется на общих основаниях по ст. 22 Закона № 44-ФЗ и методологии, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ № 567. При формировании запроса на предоставление коммерческих предложений заказчику необходимо изучить потенциальных поставщиков (с опытом поставки аналогичной продукции, с положительной деловой репутацией) и рынок в своем регионе.

Применение преимуществ и ограничений при проведении закупки

Заказчик обязан во исполнение ПП РФ № 649 предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы по предлагаемой ими цене исполнения контракта (в утвержденный перечень включены такие продукты, как фрукты, мука, молоко, сыр, сметана и др.), во исполнение ПП РФ № 341 (с учетом ред. ПП РФ № 973) предоставить преимущества организациям инвалидов (например, в перечень включены изделия хлебобулочные недлительного хранения, овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой, соки и др.) А также заказчик должен установить ограничения по ПП РФ № 832, Приказу № 126н, отталкиваясь от кода ОКПД 2, который он установит при формировании закупки.

Контрактация, приемка

Заключение контракта, расторжение, внесение изменений осуществляет на общих основаниях. В рамках проведения приемочных мероприятий заказчик должен предусмотреть экспертизу своими силами либо с привлечением специалистов.

При осуществлении приемочных мероприятий заказчику рекомендуется:

Проверить документы на соответствие и полноту указанных данных требованиям контракта;

Проверить правильность оформления сопроводительных документов;

Проверить соответствие заявленного количества продукции, фактическому;

Проверить целостность упаковки, маркировку, соблюдение температурного режима при транспортировке, срок годности.

Если заказчик в рамках проведения приемки продукции обнаружит фальсификацию необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

Направить поставщику мотивированный отказ от приемки с отражением причины; Оформить решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (на основании заключения эксперта/экспертной организации); Направить сведения о поставщике в РНП; Заключить контракт в соответствии с ч. 17.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ с участником, занявшим второе место.