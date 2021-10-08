Транспортно-экспедиционные услуги, строительство, поставка алюминия — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 11 по 15 октября 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Транспортно-экспедиционные услуги в Москве

Комплекс услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию (Москва).

Способ закупки: конкурентный отбор (АКР).

Дата и время окончания срока приема заявок: 20.10.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 960 000 000,00 руб.

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Справка о заказчике: Акционерное общество «Авиакомпания «Россия» сегодня – это авиаперевозчик с мировым именем и богатой историей, лидер в области безопасности полетов, пунктуальности и качества сервиса. Компания объединяет высокопрофессиональные коллективы в различных регионах страны, каждый из которых является обладателем бесценного опыта.

Закупки ГК «Газпром» (223-ФЗ)

Строительство объектов газораспределения в Карелии

Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Республике Карелия (3 этап) по Программе газификации регионов РФ.

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 25.10.2021.

Начальная цена: 1 018 244 760,00 руб.

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Справка о заказчике: Среди приоритетных направлений деятельности Газпром межрегионгаза — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей Российской Федерации, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Поставка оксида алюминия сферического

Поставка оксида алюминия сферического для ООО «Газпром переработка» для нужд ООО «Газпром комплектация».

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 20.10.2021.

Начальная цена: 783 544 792,47 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром комплектация» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», является централизованным поставщиком дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», основная задача которого — организация своевременных поставок материально-технических ресурсов для нужд ПАО «Газпром» и его дочерних компаний в необходимом объеме, требуемого качества и на экономически выгодных условиях.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.