Транспортно-экспедиционные услуги, строительство, поставка алюминия — крупные закупки на ЭТП ГПБ

28 января 2022 г.
Поставка топлива для реактивных двигателей, ремонт силовых установок, поставка сменных проточных частей турбодетандерных агрегатов — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
21 января 2022 г.
Капитальный ремонт автодороги и услуги по обращению с отходами бурения — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
17 января 2022 г.
Расчистка зеленых насаждений (для СМСП), услуги по спуску, монтажу и демонтажу подводной устьевой системы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
10 января 2022 г.
Модернизация буровой установки, расчистка зеленых насаждений (для СМСП), строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
26 декабря 2021 г.
Строительно-монтажные работы, ремонт авиационных двигателей, аренда цистерн — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
20 декабря 2021 г.
Строительно-монтажные работы, поставка газовых труб, диэтаноламина и моноэтаноламина — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
10 декабря 2021 г.
Цифровое недропользование: торги в сфере недропользования переведены в электронный форматПодробнее
10 декабря 2021 г.
Работы по реконструкции, восстановление автономных источников электроснабжения, поставка трубопроводной арматуры — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
05 декабря 2021 г.
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
29 ноября 2021 г.
Ремонт генерирующего оборудования Caterpillar, реконструкция комплекса доочистки, поставка трубы Ду 813 — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
26 ноября 2021 г.
Специализированный квалификационный отбор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»Подробнее
22 ноября 2021 г.
Поставка авиационного топлива, работы по реконструкции скважин, строительство объектов газораспределения — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
15 ноября 2021 г.
Автотранспортные услуги с привлечением СМСП, поставка газораспределительных станций и узлов обвязки скважин — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
08 ноября 2021 г.
Запрос котировок: правила игры с 01.01.2022Подробнее
08 ноября 2021 г.
Работы по строительству трубопроводов для транспортировки газа до побережья Балтийского моря, услуги по организации и проведению процедур с целью завоза нефтепродуктов, поставка автоматизированных газораспределительных станций — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
01 ноября 2021 г.
Ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования, поставка топливных присадок, поставка гнутых отводов и днищ большого диаметра — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
25 октября 2021 г.
Поставка основного гидрогенерирующего оборудования, ремонт и обслуживание блоков воздушных судов, работы по строительству поисковой скважины - крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
18 октября 2021 г.
Аренда судов портового флота, техническое обслуживание, строительство разведочных скважин — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
27 сентября 2021 г.
Строительно-монтажные работы, освоение скважин, поставка инертных материалов – крупные торги на ЭТП ГПБПодробнее
19 сентября 2021 г.
Страхование объектов на околоземной орбите, поставка оборудования и элементов инженерных систем — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
09 сентября 2021 г.
Обслуживание ВС Boeing 737 NG, поставка газового оборудования, строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
03 сентября 2021 г.
Интеграция модулей ледостойкой платформы, поставка литейных сплавов и едкого натра — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
27 августа 2021 г.
Строительство объектов газораспределения в регионах — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
16 августа 2021 г.
Право заключения договора, капитальный ремонт, аварийно-восстановительный ремонт дизеля — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
06 августа 2021 г.
Реконструкция автодорог, закупка щебня и песка, изготовление и поставка оборудования — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
02 августа 2021 г.
Строительно-монтажные работы, сейсморазведочные работы, поставка запасных частей — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
23 июля 2021 г.
Капитальный ремонт, ремонт Caterpillar, поставка турбодетандерных агрегатов — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
19 июля 2021 г.
Ремонтные работы и поставка оборудования — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
09 июля 2021 г.
Капитальный ремонт, работы по устройству автодорог, открытие кредитной линии — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
02 июля 2021 г.
Лизинг, строительство, ремонт авиационных двигателей — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
25 июня 2021 г.
Страхование рисков при пуске ракеты космического назначения, строительство объектов газораспределения, сейсморазведочные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
18 июня 2021 г.
Освоение эксплуатационных газовых скважин, строительство объектов, услуги профессионального аварийно-спасательного формирования — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
15 июня 2021 г.
Торги имуществом на ЭТП ГПБ — конец июня-начало июля 2021 годаПодробнее
15 июня 2021 г.
Строительство объектов, сервисное обслуживание, строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
03 июня 2021 г.
Тендер на 9 миллиардов и не только — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
27 мая 2021 г.
Освоение газовых скважин, капитальное строительство, лесорубочные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
20 мая 2021 г.
Тендеры на миллиард и выше — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
13 мая 2021 г.
Поставка НКТ и строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
11 мая 2021 г.
Поставка авиационного топлива, работы по строительству разведочной скважины - крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
29 апреля 2021 г.
Устройство свайного основания, капитальный ремонт, водоснабжение и строительство — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
26 апреля 2021 г.
Разработка ПО, строительство объектов газораспределения, мониторинг ледовой обстановки — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
19 апреля 2021 г.
Реконструкция узла редуцирования, крупная поставка труб, услуги судов обеспечения для строительства нефтяных скважин — крупные закупки на ЭТП ГПБПодробнее
06 июля 2020 г.
Взаимодействие поставщика с заказчиком до подведения итогов процедурыПодробнее