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    БИМ-Ассоциация, ЭТП ГПБ и CUSTIS создадут цифровую BIM-платформу Санкт-Петербурга

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    7 октября 2021 года Ассоциация организаций по развитию технологий информационного моделирования в строительстве и ЖКХ (БИМ-Ассоциация), Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) и ИТ-компания CUSTIS заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа прошло в рамках X Петербургского международного газового форума на стенде Газпромбанка.

    Соглашение предусматривает совместную работу над созданием цифровой платформы «Информационного моделирования в строительстве на всех этапах жизненного цикла зданий». Пилотный проект по внедрению платформы пройдет в Санкт-Петербурге.

    «В результате пилотного запуска платформы регион получит возможность выполнения требований законодательства в области информационного моделирования в строительстве, – отмечает президент БИМ-Ассоциации Александра Никульцева, – В рамках  платформы на основе BIM-данных станет возможным автоматизировать большинство процессов при принятии градостроительных решений и согласований для участников рынка в рамках существующих в субъекте электронных государственных услуг. Итогом реализации проекта в Санкт-Петербурге станет формирование единой базы информационных моделей объектов капитального строительства и создание удобного набора инструментов управления, визуализации и градостроительного развития территорий».

    Основой для новой платформы станут BIM-технологии, которые предполагают создание компьютерной 3D-модели будущего объекта, содержащей всю необходимую информацию о нем. Технология информационного моделирования позволяет создавать трехмерные виртуальные модели любого здания. Такая модель коллективно создается всеми участниками процесса и используется в течение всего жизненного цикла проекта.

    «Наша задача – сформировать виртуальное пространство, содержащее исчерпывающую информацию обо всех объектах, созданных и эксплуатируемых с использованием цифрового моделирования, – рассказывает генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. –  Продукты и решения ЭТП Газпромбанка позволят обеспечить прозрачность расчетов, планирование и контроль капительных и эксплуатационных расходов объектов строительства».

    «Мы уже являемся партнерами ЭТП ГПБ в области создания цифровых сервисов, — добавляет первый заместитель генерального директора компании CUSTIS Сергей Тихомиров. — В данном проекте планируем использовать наработанные технологии и компетенции для оптимизации расходов на капитальное строительство, а также выстраивания процесса управления жизненным циклом инвестиционных проектов».

    Сергей Тихомиров подчеркнул, что повышение эффективности инвестиционно-строительных проектов — одна из главных целей трехстороннего сотрудничества БИМ-Ассоциации, ЭТП ГПБ и CUSTIS.

    Справка:

    5 марта 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое с 1 января 2022 года закрепляет обязательность применения BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла объектов социального, культурного, спортивного и образовательного назначения, финансируемых за счет бюджета.

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