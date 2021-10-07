АО «Газстройпром» переводит закупки на ЭТП Газпромбанка

7 октября 2021 года АО «Газстройпром» (ГСП) и ЭТП Газпромбанка (ЭТП ГПБ) подписали соглашение о переводе на электронную площадку всех закупочных процедур. Церемония подписания прошла на презентационном стенде Газпромбанка в рамках Х Петербургского международного газового форума.

«Для предприятий Группы «Газпром» ЭТП ГПБ выступает единым контуром для управления затратами и реализации закупочных процедур. Площадка заслуженно оценена заказчиками и поставщиками как надежное и эффективное решение, – отметил генеральный директор АО «Газстройпром» Николай Ткаченко. – По результатам успешного сотрудничества мы приняли решение о переводе на ЭТП ГПБ закупок всех компаний, которые работают на объектах строительства АО «Газстройпром», и будем последовательно развивать наше сотрудничество с площадкой».

Ранее закупки «Газстройпрома» были распределены по различным торговым системам, в том числе, внутренним. После подписания соглашения закупочные процессы ГСП будут структурированы и централизованы в рамках единой мастер-системы ЭТП ГПБ.

«В течение ближайших месяцев все наши предприятия подключатся к работе на электронной площадке, что позволит в короткие сроки реализовать удобную и прозрачную систему управления затратами при сотрудничестве с нашим главным заказчиком в лице ПАО «Газпром», – подчеркнул Николай Ткаченко.

«Продукты и сервисы ЭТП ГПБ ориентированы на российские промышленные компании, уделяющие повышенное внимание внедрению цифровых решений для автоматизации бизнес-процессов, – отметил генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. – «Газстройпром» – ведущая российская компания, реализующая полный комплекс работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ТЭК. Учитывая высокое стратегическое значение профильной деятельности ГСП, предприятию понадобится надежный партнер для решения задач, связанных с организацией и контролем закупок. В рамках подписанного соглашения ЭТП ГПБ обеспечит для группы компаний доступ к инновационной и надежной закупочной системе, а также предоставит широкий набор цифровых и финансовых инструментов, адаптированных под многопрофильную специфику деятельности компании».

Справка :

АО «Газстройпром» – ведущая российская многопрофильная компания, выполняющая полный комплекс работ в рамках реализации инфраструктурных проектов ПАО «Газпром» по добыче, переработке и транспортировке природного газа.

Основные виды деятельности – строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ТЭК (технологические комплексы нефтегазовых месторождений, трубопроводы, компрессорные станции и др.), строительство объектов гражданского назначения, услуги в сфере инжиниринга, комплектации и логистики.

Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) — оператор электронных торгов, дочернее предприятие Газпромбанка (Банк ГПБ (АО)). Основные направления деятельности — проведение торговых процедур для субъектов 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческих заказчиков. ЭТП ГПБ создана в 2012 г. как межотраслевая торговая площадка для проведения закупочных процедур предприятий Группы «Газпром» и корпоративных клиентов Газпромбанка. Первые закупочные процедуры были размещены на ЭТП ГПБ в августе 2012 г. Согласно докладам Минэкономразвития, с 2014 г. ЭТП ГПБ стабильно входит в ТОП-3 электронных площадок, где ведутся закупки по Федеральному закону Российской Федерации от 20 июля 2011 года №223-ФЗ. В 2018 году ЭТП ГПБ вошла в список площадок, отобранных для размещения государственного заказа в рамках 44-ФЗ.