Минфин предлагает выплачивать авансы за поставки в несколько этапов

Минфин предлагает очередное ужесточение авансовых расчетов по госзаказу. Новые правила нужно сформулировать в законе о контрактной системе, сообщило министерство.

Поправки (их текст еще не опубликован) обяжут заказчиков описывать в контрактах условия выплаты аванса и фиксировать его как процент, в зависимости от цены контракта. При поэтапной оплате контракта поэтапно должен выплачиваться и аванс. Сейчас законопроект проходит межведомственные согласования. Он позволит бороться с ситуациями, когда заказчик или поставщик манипулирует авансом, отмечает представитель Минфина; поэтапная выплата аванса, а не сразу – ключевое отличие от существующей практики.

Сейчас аванс зависит от договора. По постановлению правительства при поставках он не должен превышать 30% суммы договора, при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – от 30 до 80%, до 100% – при оказании услуг связи, например. В постановлении не установлен порядок выплаты аванса, говорит эксперт по закупкам экспертного совета при правительстве Георгий Сухадольский, проект Минфина добавит стабильности и заказчикам, и поставщикам. Выплату аванса за каждый этап госзаказа Минфин увязывает с закрытием предыдущего этапа, поясняет он, сейчас же заказчики могут затягивать расчеты, вынуждая подрядчиков работать за свой счет.

Минфин пытается ввести обязательную норму аванса, говорит министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков, но такие жесткие правила будут иметь неоднозначный эффект. В конкурсах участвуют как добросовестные, так и недобросовестные поставщики, поэтому многие госзаказчики пользуются правом не платить аванс, объясняет он.

Госкомпании сталкиваются со схожими проблемами, говорит руководитель закупочного подразделения одной из крупнейших госкомпаний. По его словам, в конкурсах без аванса всегда меньше участников, но потом многие поставщики просят об авансе. Однако госкомпании соглашаются на это только в крайнем случае, рассказывает он: заплатить позже выгоднее.