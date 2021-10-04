10 составляющих идеального технического задания для проведения закупки

Техническое задание – это очень важный раздел закупочной документации, который должен включать детализированное описание объекта закупки, включая технические, функциональные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, соответствующие нормам и правилам Закона № 44-ФЗ, Закона о защите конкуренции, региональные нормативно-правовые акты, устанавливающие типовые формы и другие показатели и параметры, которые позволят заказчику определить соответствие предлагаемой продукции требованиям закупаемой.

Определить наименование и описание объекта закупки (включая перечень товаров, работ, услуг), комплектность;

Стоит отметить, что запрещено включать в один лот технологически и функционально не связанные товары (работы, услуги), разные виды деятельности, разно лицензируемую продукцию, в целях исключения факта ограничения конкуренции

2. Использовать термины, понятия и определения, а также единицы измерения согласно нормативно-технической документации. Если заказчик не использует установленные в регламентах понятия, термины, обозначения, требования, то он должен обосновать данную необходимость;

3. Определить перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих особенности исполнения обязательств со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя), нормативно-технической документации, соответствие экологическим нормам, пожарной безопасности, энергетической эффективности;

4. Прописать исходные данные и условия, которые влияют/могут повлиять на исполнение обязательств по контракту (например, назначение или цель использования оборудования, особенности архитектурных решений, особенности работы на объекте заказчика, режим работы заказчика, оформление допуска на объект и т.д.);

5. Указать срок поставки товара/выполнения работы/оказания услуги, периодичность или этапность, количество (объем) закупаемой продукции в физических категориях (например, килограммы, километры, метры, и т.д.);

6. Указать желаемый результат закупки;

7. Определить вид гарантийных обязательств и срок, срок годности, требование о гарантийном сервисном обслуживании производителем (например, при поставке медицинского оборудования). В исключительных случаях заказчик может указать количество в упаковках, штуках, мест в стационаре и т.д., но необходимо подготовить обоснование;

8. Предусмотреть в рамках закупки сведения о привлечении экспертов, порядок их работы;

9. Указать точное место поставки товара, включая этаж, техническое оснащение на объекте заказчика (например, при поставке товара, включая разгрузку и подъем на этаж целесообразно прописать информацию о наличии лифта);

10. Указать результат выполнения работы, оказания услуги, перечень передаваемых документов в адрес заказчика на заключительном этапе исполнения контракта.

После формирования, закупочную документацию необходимо проверить на отсутствие преимущественных условий участия для определенного круга лиц, на наличие условий, ограничений и запретов в соответствии со ст. 14 Закона 44-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами в рамках национального режима.