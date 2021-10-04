ЭТП вернут заявки, если в реестре поставщиков не будет нужных документов

С 01 января 2022 г. операторы электронных торговых площадок начнут возвращать заявки, если в реестре участников закупок не будет информации и документов предусмотренных перечнем Правительства РФ. Такие заявки вернутся отправителям в течение часа.

В новой редакции 44-ФЗ (частью 2.1 статьи 31) уточняется, если при применении конкурентных способов сумма начальных цен контрактов составляет 20 млн руб. и более, заказчик устанавливает доптребование об исполнении участником закупки в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, заключенного по 223-ФЗ при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате неустоек. Стоимость исполненных обязательств по таким контрактам должна составлять не менее 20% от начальной цены контракта.

Перечень информации и документов, которые подтверждают соответствие участников закупок доптребованиям установит Правительство РФ в новом постановлении, которое заменит ПП № 99, так как оно утратит силу с 01 января 2022 г.

Таким образом, всем участникам закупок будет необходимо по новому порядку и новому Постановлению еще до 2022 г. загрузить в свои личные кабинеты на ЭТП документы об опыте в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также договоры заключенные в обычном рабочем процессе. В противном случае, электронная площадка не допустит до торгов заявки участников опыт работ, которых не будет соответствовать новому постановлению Правительства РФ.