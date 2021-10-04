Правительство РФ снизит строительные госзатраты коррекцией техрегламентов

Правительство РФ планирует снизить строительные госзатраты, скорректировав нормативные правовые акты, которые определяют различные технические требования и правила в этой сфере. Такая информация содержится в правительственном распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

Документ утверждает «дорожную карту», которая предусматривает, что различные министерства и ведомства до июня 2023 г. подготовят 37 изменений в ряд нормативных правовых актов, направленных на упрощение правил промышленного строительства.

Минстрой и заинтересованные федеральные органы власти, например, должны подготовить поправки к Градостроительному кодексу РФ, предусматривающие введение института типовых проектных решений. Это позволит сократить сроки строительства на 6 месяцев, сократить сроки и затраты на проектирование объектов капстроительства, проектную экспертизу и получение разрешений на строительство.

Также буду подготовлены изменения в нормативные правовые акты, обеспечивающих перевод экспертиз и получение разрешений на строительство в электронный вид.

Минстрой и ряд других министерств и ведомств должны подготовить отдельный план мероприятий по формированию нормативной правовой базы для применения в строительной отрасли новых технологий дистанционного управления и контроля. В том числе, за счет аэромониторинга с использование беспилотников, технологий дополненной реальности.