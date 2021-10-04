Как подтвердить опыт подготовки проектной документации

Федеральная антимонопольная служба РФ уточнила, что опыт подготовки проектной документации можно подтвердить документами лишь участника госзакупки.
Участники некоторых закупок с доптребованиями, например, на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, должны документально подтверждать свой опыт. Для этого надо представить копии исполненного договора и актов выполненных работ.
В ФАС утончили, что документы должны принадлежать исключительно участнику закупки, а не другим лицам.
Подтвердить опыт можно только договором генерального подряда.
Такой же позиции передерживается и Министерство финансов РФ, которое предложило уточнить это условие в проекте постановления о новых доптребованиях к участникам закупки.
Между тем, участников закупок обяжут представлять, среди прочего, положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.