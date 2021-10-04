Достижение углеродной нейтральности: Правительство Сахалинской области и ЭТП ГПБ внедрят цифровые инструменты

Правительство Сахалинской области и Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) будут развивать сотрудничество по вопросам сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения, формирования подходов к системе учета выбросов и поглощения парниковых газов и созданию системы обращения углеродных единиц.

Соглашение о сотрудничестве подписано 26 сентября 2021 года губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и исполнительным вице-президентом Газпромбанка, генеральным директором ЭТП ГПБ Михаилом Константиновым.

«Уникальная природа наших островов нуждается в особой заботе. Поэтому мы выступили с инициативой провести климатический эксперимент и поставили амбициозную задачу стать углеродно-нейтральным регионом. Сахалинская область может первой в России создать рынок углеродных единиц, интегрированный с международными системами торговли. И поэтому особенно важно выстроить этот процесс максимально удобно и эффективно. Результаты этой работы напрямую затрагивают интересы сахалинцев и курильчан. В конечном итоге мы сможем улучшить экологическую ситуацию и качество жизни людей», – прокомментировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Сегодня мы можем сказать, что мировая практика биржевых торгов квотами и углеродными единицами уже сложилась. Климатическое регулирование в России находится пока на этапе формирования, отвечая международным вызовам, мы следуем в русле мировых тенденций и трендов. При этом Россия обладает наиболее передовыми и проработанными механизмами внебиржевой торговли – электронными торговыми площадками. В условиях нашей страны ЭТП – это наиболее удобный механизм реализации торгово-обменных операций по углеродным единицам», — сказал Роман Панов, первый вице-президент Газпромбанка и руководитель делегации Банка в Сахалинской области.

В числе преимуществ площадки: упрощенная регистрация, отсутствие ограничений по времени проведения торгов, неограниченное число предприятий-участников рынка углеродного регулирования. Кроме этого, крупнейшие игроки рынка имеют на ЭТП полноценное досье с необходимыми данными о квотах, выбросах, излишках, потребностях, полученных, купленных или проданных объемах углеродных единицах, эмиссионных сертификатах и т.д.

«ЭТП выполняет функции единой точки входа для любого участника рынка для получения им необходимой информации, которая передается на площадке по интеграционным шлюзам. Любой участник углеродного рынка сможет оперативно и в одном месте получить необходимые данные. Таким образом, с одной стороны, ЭТП — это открытая система с гибким IT-контуром, которая имеет возможность интеграции со многими внешними информационными системами, а с другой — требования по информационной безопасности для ЭТП имеют высокий класс защиты, достаточный для проведения ответственных торгов», — добавил Михаил Константинов.

Сахалинская область — пилотный регион внедрения механизмов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. Цель «пилота» — достижение углеродной нейтральности и формирование региональной системы торговли углеродными единицами, ее интеграция с международными системами торговли. На примере Сахалинской области будут апробированы различные меры углеродного регулирования и оценена их эффективность для масштабирования на уровне страны.