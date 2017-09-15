Владимир Путин рекомендовал использовать в сфере обороны и энергоснабжения только отечественные IT-решения

Президент РФ Владимир Путин призвал использовать в сфере обороны и энергоснабжения только полностью отечественные высокотехнологичные решения. Наличие в них зарубежных компонентов несет угрозу национальной безопасности, поэтому государство будет вынуждено отказаться от их закупки. Участники рынка цифровых технологий рассказали о текущем положении и прокомментировали перспективы импортозамещения для участия в госзаказе.

При создании высокотехнологичной продукции российские компании должны использовать отечественное программное обеспечение: это необходимо для обеспечения национальной безопасности. В противном случае государство не сможет использовать их продукцию в некоторых сферах, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. "В каких-то сферах государство вам неизбежно скажет: знаешь, мы не можем это взять, потому что где-нибудь там кнопку нажмут - и все у нас отключится", - цитирует слова президента "РИА Новости".

В качестве критически важных для безопасности страны сфер он назвал оборону и энергоснабжение. "Не нужно предлагать железо IBM, а программное обеспечение - еще там откуда-то, из-за "бугра". Некоторые вещи не сможем взять не потому, что хочется создать проблему, а потому что слишком много рисков", - сказал Владимир Путин.

"Программное обеспечение, необходимое для производства высокотехнологичной продукции, включает прежде всего системы автоматизированного проектирования и производства (CAD/CAM/CAE), а также системы управления жизненным циклом изделий (PLM), – говорит Валентин Макаров, президент организации "Руссофт". – Такие системы были созданы в подавляющем большинстве зарубежными компаниями при сильной господдержке. Эти инструменты развивались в рамках становления 5-го технологического уклада, в то время, когда России было не до этого, у нас завершался социализм и шел этап перехода от социализма к капитализму. В результате доля импортных систем CAD/CAM/CAE, PLM и др., используемых российскими гражданскими и оборонными предприятиями, как мне представляется, составляет 70-80%".

"Отечественные аналоги большинства используемых в этой сфере систем уже существуют, однако переход на них влечет за собой существенные затраты со стороны пользователей. Поэтому они и не торопятся это делать", – говорит Александр Казин, исполнительный директор ассоциации "Форум независимых разработчиков программного обеспечения".

По словам Валентина Макарова, угроза отключить "одной кнопкой" работу программных систем существует только при работе в "облаке" иностранного вендора. Для оборонных предприятий это невозможно. Однако существует угроза внесения изменений в действующие системы через обновления ПО, что может привести к ухудшению качества работы систем и к потере данных. Также есть вероятность отключения поддержки существующих автоматизированных систем проектирования и производства на российских предприятиях иностранными вендорами, поскольку в контракты обычно включен пункт о запрете использования этих систем для проектирования и производства военной техники. "До поры до времени производители этих систем не предъявляют претензий к российским клиентам, поскольку отказ от поддержки действующих систем неминуемо ведет к потере не только российских клиентов, но и клиентов из других стран, которые вполне могут примерить к себе историю с отключением поддержки компаний в России, – продолжает Валентин Макаров. – Такое отключение противоречит законам капитализма, поэтому вендоры будут всеми силами сопротивляться введению таких санкций и их применению".

Однако это возможно по политическим причинам. В таком случае российские сервисные компании смогут обеспечить поддержку этих систем в течение какого-то времени, но через 3-6 месяцев будут бессильны реализовывать на этих системах функции, которые будут включать новые, неизвестные им, приложения. Выход будет найден с помощью российских спецслужб, как это уже не раз бывало в советском прошлом, но этот выход влечет за собой дальнейшее отставание.

Кроме того, отключение "всего и вся" одной кнопкой может быть реализовано не через программные продукты, а через недекларируемые возможности аппаратной части. "Вот с этим бороться трудно", – говорит Валентин Макаров. С ним согласен и Александр Казин. По его словам, основные риски связаны именно с использованием иностранного "железа" и операционных систем – именно там возможно наличие так называемых "недекларируемых возможностей", позволяющих отключить их "одной кнопкой". Однако в этой сфере быстрое импортозамещение вряд ли возможно – до настоящего времени полноценных отечественных аналогов этих продуктов не существует.

Для того, чтобы полностью перейти на отечественное ПО и оборудование в критически важных областях, в том числе и в области создания высокотехнологичной продукции, необходимо создавать конкурентные продукты и системы, а это можно сделать, только имея достаточно большой рынок для доработки этих систем до высших уровней качества и цены, а также финансы для того, чтобы быстро осуществить разработку системы, потом долго и методично ее дорабатывать и проводить массированную кампанию по продвижению этой системы на российском и на глобальном рынке. По мнению Валентина Макарова, такую задачу лучше поставить перед 2-3 коммерческими производителями таких систем, чтобы обеспечить конкурентную борьбу между ними. И параллельно готовить потребителей (предприятия ОПК) к работе в эпоху цифровой экономики. "К этому движению необходимо прибавить комплексную работу бизнеса и государства по созданию прототипов "доверенной среды", то есть такой программно-аппаратной платформы, в которой и аппаратная, и программная часть, и средства проектирования и производства отвечают требованиям отсутствия уязвимостей и недекларируемых возможностей. Для этого в Технопарке Санкт-Петербурга при финансовой поддержке города ИТ-кластер создает Инжиниринговый центр "Сейфнет НТИ", в котором с начала 2018 г. и будут создаваться компоненты доверенной среды", – говорит эксперт.

"Конечно, рынок всегда выбирает все самое дешевое, и обычно те компании, кто раньше сделал продукт, кто больше его продает, быстрее и охотнее снижает цены, – отмечает Константин Черников, генеральный директор компании "Актив". - Это затрудняет продажи аналогичной российской продукции. Зарубежная продукция именно по этой причине дешевле отечественной. Сам рынок только частично может отрегулировать себя так, чтобы использовалась именно российская продукция: когда речь идет о прорывных российских технологиях и когда они дешевле зарубежных". По его словам, вдумчивая протекционистская политика по отношению к отечественным производителям применяется во всех странах, которые делают своим приоритетом технологическую независимость в определенных сегментах рынка. Злоупотребления протекционизмом возможны всегда, но известно и много способов противодействия этому. По мнению Константина Черникова, создание реестра отечественного ПО отлично помогает отдавать приоритет отечественной продукции. Создание аналогичного реестра для "железа" тоже помогло бы его производителям.