В Самарской области запущен функциональный блок ГРО

В сентябре 2021 года в Самарской области Группа «Газпром межрегионгаз» на базе биллинговой платформы расчетов и взаимодействия с абонентами потребителями газа запустила в промышленную эксплуатацию объединенную CRM-систему – функциональный блок газораспределительных организаций (ГРО) для «Газпром газораспределение Самара» и «Газпром межрегионгаз Самара». Технологическим партнером проекта выступила Электронная торговая площадка (ЭТП) Газпромбанка.

Теперь «Единое окно» для потребителя природного газа работает в общем интерфейсе, а новая информация вносится в объединенную базу данных. Также функциональный блок ГРО позволяет компаниям ввести сквозную нумерацию лицевых счетов и отслеживать полную историю взаимодействия с каждым абонентом с момента подачи заявки на подключение услуги до решения вопросов, касающихся поставок газа.

«Введение в эксплуатацию функционального блока ГРО позволяет осуществлять расчет и биллингование всех услуг по двум организациям с помощью единой базы данных, – отмечает Михаил Константинов, генеральный директор ЭТП Газпромбанка. – Также единый платежный документ по услугам обеих компаний теперь можно формировать напрямую из биллинговой системы, а работа с должниками полностью автоматизирована. Благодаря функциональному блоку ГРО заработал общий Контакт-Центр – единый инструмент для обработки обращений от абонентов. Все услуги интегрированы с «Личным кабинетом» потребителя природного газа, где он может самостоятельно контролировать все этапы и статусы своих заявлений».

В результате функционального объединения баз данных и сопутствующих бизнес-процессов, сейчас в системе биллинга и «Единого окна» услуг ГРО работает 11 служб и отделов: абонентский отдел, служба наружных газопроводов, служба домовых сетей, производственно-технический отдел, проектный отдел, бухгалтерских блок, единая претензионная служба, технический надзор, строительная служба и другие.