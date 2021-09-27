Как вносить предоплату по заключенным в 2020 г. контрактам, финансируемым частично за счет средств бюджета

Министерство финансов РФ рассказало о порядке проведения предоплаты по заключенным в 2020 г. контрактам, финансируемым частично за счет средств федерального бюджета. Соответствующая информация содержится в письме министерства № 09-10-07/66972.

По правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам РФ, соглашение о их предоставлении должно содержать обязательство об установлении в контракте о выполнении работ по строительству объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ авансовых платежей в размере, не превышающем 30% суммы контракта. Таким образом, оплата авансовых платежей по контрактам, заключенным в 2020 г., должна осуществляться исключительно по условиям контрактов.

Напомним, Правительство РФ в начале 2021 г. ввело временную меру, аналогичную действовавшей в 2020 г., которая позволяет устанавливать в государственных контрактах, заключаемых федеральными получателями бюджетных средств, условие об авансе в размере до 50% от цены контракта включительно. Также до 50% цены контракта увеличен и максимальный размер аванса, который субъект РФ или муниципальное образование вправе предусмотреть в контрактах на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов государственной и муниципальной собственности, в случае предоставления в 2021 г. межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на эти цели. При этом в случае осуществления казначейского сопровождения указанных авансовых платежей размер аванса может быть увеличен до 90% цены контракта.