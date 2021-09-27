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    Когда организация может уплатить налоги после получения оплаты от заказчика

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    Министерство финансов РФ указало, в каких случаях организация может уплатить налоги после получения оплаты от заказчика. Соответствующая информация содержится в письме департамента налоговой политики Минфина № 03-03-07/74797.

    Законодательством определено, что налогом на прибыль облагается доход, полученный налогоплательщиком, уменьшенный на величину произведенных расходов. Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества и имущественных прав.

    Датой получения дохода для доходов от реализации обычно признается дата реализации товаров независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату.

    При этом в состав внереализационных расходов включаются расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на формирование резервов по сомнительным долгам. Напомним, что сомнительным считается долг, который связан с  реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг и не погашен в установленный договором срок и не обеспечен залогом, поручительством или банковской гарантией.

    Организации могут применять кассовый метод при определении даты получения дохода при условии, что в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров этих организаций без учета НДС не превысила 1 млн руб. за каждый квартал.

    Поэтому, если организация хочет уплачивать налог на прибыль только после получения оплаты от заказчика она должна выбрать соответствующий метод признания доходов. Другой вариант – перейти на УСН. При применении этого спецрежима датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках или в кассу, получения иного имущества и имущественных прав, а также погашения задолженности налогоплательщику иным способом.

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