5 шагов к правильной заявке и победе в закупке

1 шаг: Внимательно изучите закупочную документацию и осуществите расчет маржинальности закупки (включая расчет порога безубыточности по исполнению обязательств в рамках договора/контракта)

Закупочная документация включает в себя, как правило, несколько типовых разделов: общие нормы законодательства о закупках, Положения о закупке, условия, детализирующие процесс проведения закупки, выбора победителя, а также заключения договора.

Информационную карту, которая устанавливает сроки в рамках этапности проведения закупки, требования к участникам, перечень документов, входящих в состав заявки, инструкцию по подготовке заявки и т.д.

Техническое задание - раздел, включающий подробное описание предмета контракта/договора и результата выполнения работ, оказания услуг.

А также проект договора – важный раздел закупочной документации, который включает обязательные и существенные условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, которые заказчик дополняет при заключении условиями из заявки Победителя закупки.

Как правильно «читать» закупочную документацию, и на что обратить внимание поставщику: Детально изучить информационную карту (сроки процедуры, требования к участникам, требования к участникам и составу заявки на участие в закупке);

Изучить техническое задание и проект контракта (срок исполнения обязательств по договору/контракту, объем выполняемых обязательств, соответствие нормативно-технической документации.

Обратите внимание на объем: сверхсжатые сроки, большой объем технического задания, противоречивые требования, технические ошибки при скачивании документации о закупке, устаревшие ссылки на нормативно-техническую документацию, нет ли дополнительных работ/товаров, которые не учтены при расчете НМЦК, но включены в контракт – все это является поводом для обжалования закупочной документации в контрольном органе.

Перед принятием решения об участии в закупке рекомендуем осуществить расчет маржинальности тендера и порога безубыточности по исполнению обязательств в рамках установленных условий. Учитывайте расходы на обеспечительные меры (обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта/договора, а также увеличение при применении антидемпинговых мер, обеспечение гарантийных обязательств, гарантийное обслуживание и т.д.)

2 шаг: Проверьте подготовлены ли вы к участию в закупке

Перед подачей заявки через закрытый интерфейс личного кабинета на ЭТП необходимо получить электронную подпись, настроить рабочее место пользователя (установить плагины и драйвера необходимые для работы на ЭТП), пройти регистрацию в ЕРУЗ/аккредитацию на секции ЭТП, установить плагин «Независимый регистратор». Помните, что на регистрацию в ЕРУЗ необходимо заложить минимум 2 рабочих дня, а на аккредитацию на ЭТП - срок в соответствии с регламентом работы на данной секции ЭТП.

3 шаг: Проверьте заказчика, в закупке которого вы планируете участвовать

В целях сокращения рисков неоплаты по исполненным контрактам рекомендуем осуществить проверку заказчика в реестре арбитражных дел по взысканию оплаты со стороны поставщиков, а также проверить в реестре контрактов/договоров на факт заключения договоров с единственным поставщиком по аналогичному предмету договора, исключив факт дробления закупки и уклонение от проведения конкурентной процедуры.

4 шаг: Перечислите обеспечение заявки на участие в закупке (если оно установлено заказчиком)

Если вы приняли решение об участии в закупке, осуществите внесение обеспечения заявки. Согласно закону о контрактной системе, закону № 223-ФЗ по закупкам для СМСП обеспечение заявки участник может внести в виде денежных средств на специальный счет либо может в качестве банковской гарантии, выбирает способ самостоятельно. Говоря о закупках в рамках 223-ФЗ и коммерческих, стоит отметить, что может быть установлено требование в закупочной документации о внесении обеспечения заявки на счет ЭТП либо лицевой счет заказчика, внесения депозита.

5 шаг: Сформируйте заявку на участие в закупке и направьте через закрытый интерфейс личного кабинета на ЭТП

В соответствии с требованиями закупочной документации, сформируйте заявки и осуществите подачу. Рекомендуем отслеживать ключевые даты по закупке (начало торгов, публикация итогового протокола, регламентированная дата подписания контракта и т.д.), а также публикацию всех изменений и разъяснений.

Рекомендуем перед подачей заявки осуществить проверку:

Актуальности прилагаемых документов (например, срок действия полномочий доверенного лица, срок действия лицензии, разрешительной документации и т.д.);

Соответствие требованиям закупочной документации и полноту прилагаемых документов (например, при подтверждении опыта, копии договоров должны быть приложены в полном объеме, сумма исполненных обязательств по акту должна сходиться с суммой в реестре договоров, документы должны быть читаемы);

На наличие противоречий между документами, входящими в состав заявки

Достоверность указанных данных (в случае, если вы указываете конкретные характеристики товара, рекомендуем проверить соответствие с указанными в открытом доступе в сети Интернет со стороны производителя);

перечне на оф. сайте Минфина и факт включения в реестр банковских гарантий в ЕИС. При обеспечении заявки в качестве банковской гарантии, проверьте наименование банка ви факт включения в реестр банковских гарантий в ЕИС.

Данные шаги позволят вам подготовить заявку качественно, учитывая типовые ошибки участников на государственном рынке, исключив факт признания заявки несоответствующей требованиям закупочной документации.

*Для расширения рынка сбыта рекомендуем увеличить свои шансы на заключение контракта с единственным поставщиком двумя простыми способами:

1) Путем внесения своей продукции в прайс-лист на Торговом портале (после регистрации по ссылке). 2) Через создание в закрытом интерфейсе личного кабинета участника в секции «Закупки 44-ФЗ» предварительного предложения со сроком действия не более 1 месяца, включив предложение по товарам из каталога ТРУ, размещенного в ЕИС.