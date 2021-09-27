Строительно-монтажные работы, освоение скважин, поставка инертных материалов – крупные торги на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 27 сентября по 1 октября 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Строительно-монтажные работы

Выполнение строительно-монтажных работ по переустройству бесхозяйных байпасов.

Способ закупки: Конкурентный отбор

Начальная цена: 1 000 320 000,00 руб.

Дата подведения итогов: 10.12.2021.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников. Компания и ее дочерние общества также функционируют в некоторых городах ближнего Подмосковья.

Торги ГК Газпром (223-ФЗ)

Выполнение работ по спуску КПО и освоению скважин

Выполнение работ по спуску КПО и освоению скважин Бованенковского НГКМ в составе стройки «Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ. (Дообустройство сеноман-аптских залежей)» для нужд ПАО «Газпром».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 13.10.2021.

Начальная цена: 6 549 663 943,20 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. «Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки.

Поставка инертных материалов

Поставка инертных материалов для объекта строительства «Магистральный газопровод "Сила Сибири"» для нужд ООО «Газпром инвест».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 06.10.2021.

Начальная цена: 894 924 525,60 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: «Газпром инвест» — единый заказчик для реализации крупнейших системных инвестиционных проектов ПАО «Газпром». В сферу деятельности компании входят проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов газовой отрасли, промышленного и гражданского строительства. Сегодня компания обеспечивает развитие Единой системы газоснабжения и, как следствие, социально-экономической сферы практически на всей Европейской части России от Балтийского до Черного морей.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.