«Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа во Владимирской области

В сентябре 2021 года ООО «Газпром межрегионгаз» ввел в промышленную эксплуатацию биллинговую платформу расчетов и взаимодействия с абонентами потребителями природного газа во Владимирской области. Новая платформа позволяет абонентам — физическим лицам отслеживать в «Личном кабинете» показания счетчиков потребления природного газа, оплачивать счета, а также получать в режиме онлайн необходимые документы и ответы на обращения. Технологический цикл внедрения биллинговой платформы обеспечил Газпромбанк и Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ).

По данным «Газпром межрегионгаз», ежедневно в компанию поступает до 250 тыс. телефонных и электронных заявок от абонентов — 250 тыс. юридических и более 31 млн физических лиц.

Новая биллинговая платформа интегрирована с государственной информационной системой (ГИС ЖКХ) и интеллектуальной системой учета газа «Газпром межрегионгаз». Это позволило компании в 2020 году полностью реализовать автоматизированный технологический цикл биллинга для абонентов, у которых установлены «умные» счетчики газа.

«Сегодня биллинговая платформа представляет собой клиентоориентированный цифровой сервис, реализованный в режиме „единого окна“. „Личный кабинет“ абонента „Газпром межрегионгаз“ доступен в веб-версии и в виде мобильного приложения. Абонент получил возможность оплатить начисления за услугу потребления природного газа с помощью пластиковой карты и через виртуальные системы оплаты. Теперь оплачивать потребленный газ так же просто, как услуги сотовой связи, в перспективе это поможет „Газпром межрегионгаз“ повысить собираемость платежей», — отметил исполнительный вице-президент Газпромбанка, генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов.

До конца 2021 года «Газпром межрегионгаз» планирует перевести на платформу более 10 млн абонентов из ряда регионов России.