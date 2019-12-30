Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020

Информируем, что с 1 января 2020 года обязательно требуется регистрация в ЕРУЗ для участия в:

- электронных процедурах в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- конкурентных закупках, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями ст. 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;

- процедурах предварительного отбора и электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

Для подачи заявок на участие в электронных процедурах в 2020 году необходимо заблаговременно пройти процедуру регистрации в ЕИС в качестве участника закупки. Более подробно с данной информацией можно ознакомиться здесь.

Для регистрации в ЕРУЗ без проблем и проволочек можно воспользоваться услугами экспертов ЭТП ГПБ.

Поддержка на всех этапах процесса:

регистрация компании на портале Госуслуг;

составление списка документов и шаблонов для прохождения регистрации в ЕИС;

проверка комплекта документов клиента;

отправка документов в ЕИС;

контроль процесса регистрации;

решение технических проблем в процессе регистрации в ЕИС и настройка компьютера для работы с электронной подписью.

Опытные специалисты ЭТП ГПБ помогут собрать пакет документов и проконтролируют успешное прохождение регистрации.