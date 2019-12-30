Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020

    Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020

    Поделиться

    Информируем, что с 1 января 2020 года обязательно требуется регистрация в ЕРУЗ для участия в:

    - электронных процедурах в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

    - конкурентных закупках, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями ст. 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ;

    - процедурах предварительного отбора и электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

    Для подачи заявок на участие в электронных процедурах в 2020 году необходимо заблаговременно пройти процедуру регистрации в ЕИС в качестве участника закупки. Более подробно с данной информацией можно ознакомиться здесь.

    Для регистрации в ЕРУЗ без проблем и проволочек можно воспользоваться услугами экспертов ЭТП ГПБ.

    Поддержка на всех этапах процесса:

    • регистрация компании на портале Госуслуг;
    • составление списка документов и шаблонов для прохождения регистрации в ЕИС;
    • проверка комплекта документов клиента;
    • отправка документов в ЕИС;
    • контроль процесса регистрации;
    • решение технических проблем в процессе регистрации в ЕИС и настройка компьютера для работы с электронной подписью.

    Опытные специалисты ЭТП ГПБ помогут собрать пакет документов и проконтролируют успешное прохождение регистрации.

    Контрактная система, ЕИС, 44-ФЗ, электронные торги, ЕРУЗ, ЭТП Газпромбанка, 223-ФЗ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    06 декабря 2021 г.

    Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    19 июля 2021 г.

    ФЗ-360: заглянем в будущее контрактной системы

    Подробнее

    03 декабря 2020 г.

    Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    10 декабря 2019 г.

    Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    22 ноября 2019 г.

    Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    26 сентября 2019 г.

    25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам

    Подробнее

    23 сентября 2019 г.

    Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системы

    Подробнее

    05 мая 2017 г.

    Татьяна Демидова возглавила Департамент Контрактной системы в Минфине

    Подробнее
    Позвонить