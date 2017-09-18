Минфин организует сбор обратной связи от всех участников рынка закупок

Минфин начинает формировать сразу несколько экспертных советов по контрактной системе. Речь идет о совете заказчиков, контролеров и отдельном совете экспертов в области госзакупок. Таким образом Минфин планирует получить обратную связь от экспертного сообщества, заказчиков и участников закупок. Обратная связь – важная часть процесса выработки решений, говорят эксперты. По их словам, нужно максимально широкое представительство всех участников закупок.

Минфину необходима обратная связь по большому числу тем как от заказчиков, так и от участников закупок. В частности, речь идет о проработке вопроса об упрощении процесса планирования при госзакупках, рассказала «Интерфаксу» руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы министерства Татьяна Демидова в кулуарах Московского финансового форума. Также в конце 2017 - начале 2018 года ведомство намерено заняться вопросом гармонизации нормативной базы в области импортозамещения. К этой работе, помимо специалистов Минпромторга, ФАС и Федерального казначейства, Минфин планирует привлечь экспертов.

Сейчас при Минфине уже действует один экспертный совет – это рабочая группа, которая разработала позиции приоритетного раздела Каталога товаров, работ, услуг Единой информационной системы (ЕИС) в области госзакупок. Он охватывает товары, включенные в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Первый экспертный совет, который занимался сбором и анализом информации о работе контрактной системы, подготовкой предложений по совершенствованию законодательства РФ в сфере закупок, был создан в 2014 г. при Минэкономразвития. В него входили представители общественных организаций (РСПП, Торгов-Промышленная палата, "Деловая Россия"), вузов (МГУ, ВШЭ и РАНХиГС) и госкомпаний ("Росатом" и "Россети"). Но в мае этого года, после передачи всех полномочий в области контрактной системы Минфину, этот экспертный совет прекратил свое существование.

Когда Минфин получил все полномочия в сфере закупок, у многих экспертов сразу возник вопрос: как министерство будет выстраивать обратную связь с участниками рынка? В Минфине преврасно осознавали необходимость выстроить этот процесс, рассказал T94 гендиректор НП "Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок" Георгий Сухадольский.

По его словам, сейчас закупочная сфера очень широка и сложна, и небольшому кругу даже супер-квалифицированных экспертов сразу всю ее не охватить. "Для многих категорий продукции и закупочных ситуаций нужны эксперты с узкой специализацией. Нужна обратная связь, от специалистов, понимающих, как на практике реализуются и к каким результатам приводят те или иные нормативные акты или даже небольшие поправки к ним. Все это и могут обеспечить именно соответствующие экспертные советы", - считает Сухадольский.

Наличие обратной связи не от теоретиков, а от реальных заказчиков и участников закупок позволяет выявить проблемные точки и найти для них решение, считает член Президиума Генсовета "Деловая Россия", руководитель Комитета по развитию ГЧП и взаимодействия бизнеса и госкомпаний Сергей Фахретдинов. Результат подобного взаимодействия мы можем наблюдать между госкомпаниями и малым и средним бизнесом, говорит он.



"Такие компании как, ГК "Автодор", Россети, РЖД, Росатом постоянно коррелируют работу с совещательными органами, созданными при этих госкомпаниях, - уверен Фахретдинов. - В этих же компаниях мы можем видеть работающие программы партнёрства с малым и средним бизнесом и реальное облегчение доступа к закупочным процедурам. Так, в процессе постоянного диалога госкомпании не только выполняют 18% квоту закупок у МСП, но и увеличивают этот процент. Увеличение экспертных советов в области контрактной системы также положительно скажется на всем процессе закупок".

Привлечение общественности всегда хорошо для повышения прозрачности и обоснованности решений. Главное, чтобы эти советы не стали карманными лоббистскими структурами при ведомстве, предупреждает директор института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. Чтобы этого не произошло, нужно включить в них не только представителей заказчиков и поставщиков, у которых может возникнуть конфликт интересов, но и представителей вузов, науки, экспертного сообщества, предлагает он.



