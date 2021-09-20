Бумажная форма закупки: когда можно проводить?

В настоящее время практически все закупки проводятся в электронной форме, посредством подачи заявки через интерфейс закрытого личного кабинета участника на электронной торговой площадке (далее – ЭТП).

Законодательство о контрактной системе нестабильно, постоянно вносятся изменения в нормативно-правовые акты с целью оптимизации, цифровизации, автоматизации закупочного процесса и увеличения эффективности расходования бюджетных средств. Но все же в рамках закона предусмотрено 2 формы проведения закупок: электронная и бумажная.

Заказчики проводят в бумажной форме исключительно в следующих случаях, если это:

Закупка у единственного поставщика в рамках ст. 93 Закона 44-ФЗ (за исключение закупок через электронные магазины, закупок «с полки»);

Запрос котировок для обеспечения деятельности заказчика на территории иностранного государства (пп. б) п.2 ч. 2 ст. 75 Закона № 44-ФЗ);

Запрос котировок для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан (ст. 76 Закона № 44-ФЗ);

Проведение закрытых закупок (ст. 84 Закона № 44-ФЗ);

Проведение закупок в соответствии с решением Правительства Российской Федерации (ст. 111 Закона № 44-ФЗ);

Проведение закупок на территории иностранного государства для обеспечения деятельности заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства (ст. 111.1 Закона № 44-ФЗ).

Так, согласно п.2) ч. 43 ст. 112 Закона № 44-ФЗ с 1 января 2019 года определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронных процедур. При этом заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения не вправе проводить открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок, запрос предложений не в электронной форме. Но обмен контрактами на бумажном носителе по закупкам у единственного поставщика все же остается в рамках нормы и по сегодняшний день. Тем не менее, в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах все чаще заказчики стали переходить на электронный документооборот.

Закупка в бумажной форме для заказчика, это:

Трудозатраты при проверке заявки закупочной комиссией;

Обязанность хранения тома заявки (нескольких томов заявки, нескольких копий томов);

Трудозатраты и временные затраты специалиста на этапе приеме заявок, так как требуется оформление пропуска для представителя участника при подаче заявки, подготовка листа регистрации заявок, регистрация заявки и выдача расписки (по требованию), при проведении заседания по вскрытию конвертов с заявками;

Дополнительная ответственность за оформление документов при приеме заявок, а также за сохранность конвертов с заявками;

Ответственность за соблюдение законодательных норм при вскрытии конвертов на заседании комиссии и формирование протокола.

Бумажная заявка для поставщика, это:

Высокие трудозатраты по подготовке тома заявки;

Дополнительные расходы на печать тома заявки, бумагу, конверты, курьера (для доставки и регистрации у представителя заказчика);

Дополнительные затраты на доставку для иногородних участников.

По всем параметрам и для заказчика и поставщика выгоднее электронная форма закупки, за исключением случаев, перечисленных в законе о контрактной системе.

Но согласно ч.3.1 ст.3 Закона № 223-ФЗ Заказчик вправе предусмотреть в рамках Положения о закупке проведение закупок в бумажной форме, за исключением запроса котировок и запроса предложений. Что также подтверждается регламентацией порядка проведения бумажных закупок в Типовых положениях по закупке ТРУ федерального уровня и регионов (например, Удмуртская Республика, Астрахань, и многие другие).

При этом, если заказчик предусмотрит исключения по способам ч. 3.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ в рамках «иных» закупок с новым названием и алгоритмом проведения, то закон на его стороне.

У заказчика по Закону № 223-ФЗ довольно также широкие полномочия при регламентации закупочной деятельности, но важно соблюдать общие правила и не ограничивать конкуренцию и круг лиц, желающих принять участие в закупке. В части заключения договора в электронной форме также действует порядок, форма и сроки, закрепленные в Положение о закупке, со стороны законодателя ограничений нет.