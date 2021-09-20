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    Поставщикам придется отчитываться о своих расходах

    Автор: Коммерсант
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    Для повышения эффективности бюджетных расходов Федеральное казначейство предлагает пересмотреть подход к ценообразованию в госзаказе, внедрив в него механизм экономического обоснования конечной цены контракта. Такой подход предполагает введение раздельного учета затрат поставщиков на сырье, оплату труда, налоги и сборы — появление так называемой эталонной расходной декларации. Обещано, что новый инструмент сократит практику необоснованного завышения цен контрактов, минимизирует число налоговых нарушений и поспособствует обелению рынка труда.

    Коммерсант рассказывает о предложениях Федерального казначейства (ФК) по регулированию ценообразования в госзакупках — проект концепции определения экономического обоснования цен госконтрактов в начале сентября был разослан ведомствам на согласование. Документ уже согласован с ответственным за регулирование госзакупок Минфином.

    В казначействе надеются, что предусмотренные меры повысят эффективность бюджетных расходов.

    Потребность в новом механизме ценообразования авторы объясняют случаями необоснованного завышения цен госконтрактов.

    Казначейское сопровождение контрактов (механизм контроля за целевым использованием бюджетных средств) и проверки госфинконтроля фиксируют резкий рост расходов подрядчиков при получении ими заказа, говорил ранее глава ФК Роман Артюхин.

    В ряде случаев рост накладных расходов достигал 50%, а рентабельность по отдельным однолетним контрактам превышала 30%. В проекте концепции ФК также отмечены выявляемые случаи резкого роста зарплаты руководства компаний во время исполнения контракта.

    Минимизировать подобные злоупотребления поставщиков в казначействе рассчитывают за счет требования по раскрытию данных о структуре цены контрактов.

    Для этого предлагается ввести эталонную расходную декларацию — перечень укрупненных показателей в составе цены, отнесенных на себестоимость. При конкурентных закупках в декларацию должны войти данные об оплате труда, взносах в социальный фонд, налогах и сборах, затратах на закупки товаров и услуг у сторонних организаций.

    При закупках у единственного поставщика декларация пополнится данными о прибыли, расходах на сырье и закупку основных средств, а также о накладных расходах.

    Для ряда отраслей (например, строительство, связь, НИОКР) документ разрешает применять и собственные показатели раскрытия цены при условии их достаточности. Ключевым при этом является требование по раздельному учету результатов финансово-хозяйственной деятельности контрагентами.

    Отметим, что требования о раздельном учете уже предусмотрены для всех исполнителей госзаказа и получателей субсидий, при этом структура цены контракта также может быть раскрыта по решению правительства. В казначействе рассчитывают эту практику масштабировать.

    Получение данных о ценообразовании необходимо для постепенного перехода к регулированию предельного уровня доходности контрактов и соглашений о субсидиях.

    Кроме того, в ведомстве рассчитывают, что новый инструмент улучшит налоговую дисциплину и предотвратит нарушения (например, возврат НДС при закупках товаров с завышенной стоимостью за счет субсидий).

    Также раскрытие данных позволит контролировать размер зарплат при исполнении госконтракта — на уровне не ниже среднего по отрасли.

    Поставщикам концепция обещает выгоды от повышения качества менеджмента за счет автоматической сверки данных раздельного учета с данными эталонной расходной декларации.

    Впрочем, ведомству еще предстоит разработать такую декларацию, определить правила обоснования затрат с учетом отраслевой специфики, подходы к нормированию затрат, а также интегрировать информсистемы с данными о зарплатах, классификаторах и ценах товаров. 

    Источник

    Закон, расходы, поставщикам, казначейство, 44-ФЗ, госконтракт, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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