Жители России могут подать заявку на догазификацию через Госуслуги

С сентября 2021 года для каждого жителя Российской Федерации доступна подача заявки на догазификацию в адрес Единого оператора газификации (ЕОГ) через Единый портал государственных услуг. Технологическим партнером проекта выступила Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ).

Для подачи заявки на догазификацию пользователю необходимо зайти на портал Госуслуг, выбрать соответствующий раздел и прикрепить документ о праве собственности на дом, который планируется подключить к газовым сетям. После отправки заявка попадает на портал ЕОГ www.connectgas.ru для проверки корректности документов и направляется в газораспределительную организацию для дальнейшей работы.

«Группа „Газпром межрегионгаз“ стала первой компанией, которая реализовала доступ к своим сервисам на Едином портале государственных услуг. Теперь каждый из потенциальных абонентов может подать заявку на участие в догазификации любым удобным способом: через клиентские центры, офисы и сайты газораспределительных организаций, портал Единого оператора газификации или Госуслуги», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

На данном этапе сервисом могут воспользоваться физические лица. Следующий этап – разработка механизмов подачи заявлений на технологическое присоединение к газовым сетям для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

«Главная цель – сделать доступ к услуге максимально технологичным и удобным, а также свести к минимуму социальные контакты и необходимость посещения офиса абонентом», – подчеркнул генеральный директор ЭТП Газпромбанка Михаил Константинов.

Догазификация от Газпром Межрегионгаз

Справка

Группа «Газпром межрегионгаз» совместно с АО «Газпромбанк» и ЭТП Газпромбанка в начале августа текущего года запустили в эксплуатацию электронный портал Единого оператора газификации www.connectgas.ru для работы с заявками на догазификацию.

Портал позволяет направить предварительную заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения, отследить ее статус в «Личном кабинете» и узнать список документов, которые нужны для заключения договора о присоединении к сети; найти ответы на вопросы о механизме ускоренного подключения, а также обратиться за дополнительной информацией и разъяснениями через форму обратной связи.

Единый оператор газификации (ЕОГ) — центр ответственности по вопросам газификации и по обеспечению бесплатного подключения домовладений к сетям газораспределения. Решением Правительства РФ статусом ЕОГ наделена дочерняя структура Группы «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газораспределение» — ООО «Газпром газификация». Среди функций компании — строительство сетей газоснабжения, поставка газа, эксплуатация объектов газового хозяйства и их обслуживание.