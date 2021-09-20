Правомерно ли использование минимальной цены при определении НМЦК

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) – это предельная стоимость контракта, которую заказчик должен вычислить по правилам и методологии, установленной в ст. 22 Закона № 44-ФЗ и Приказе Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567.

В рамках данного Приказа № 567 определено 5 методов обоснования НМЦК, приоритетным из которых является метод сопоставимых рыночных цен. В рамках методологии определено, что заказчик для определения НМЦК придерживается среднего уровня цены. Также можно опубликовать закупку по наименьшей цене из предложенных в расчете, руководствуясь Письмами Минфина России, Минэкономразвития России и других ведомств. И данное действие заказчика будет правомерно.

Пример 1

Например, в акте камеральной проверки от 05.02.2021г. указана правомерность установления НМЦК, исходя из наименьшей цены товара, указанной в коммерческом предложении, что подтверждается позицией Минфина России в письме от 08.09.2017г. № 24-01-09/58179, письмами Минэкономразвития России, Коллегией счетной палаты РФ, утвердившей Методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок № 15К (961) от 21.03.2014, в которых прямо предусмотрено, что завышение НМЦК необходимо квалифицировать как неэффективное использование бюджетных средств.

Пример 2

Аналогично в акте проверки от 27.01.2021 г. департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области указал на правомерность снижения НМЦК, исходя из имеющегося у заказчика объема финансового обеспечения для осуществления закупки. Стоит отметить, что ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ предусмотрена оплата по контрактам в рамках лимитов бюджетных обязательств. Следовательно, заказчик правомерно указал цену меньшую, чем в представленном расчете по обоснованию НМЦК и соответствующую выделенным лимитам бюджетных обязательств (Письма Минфина России от 8.09.2017г. № 24-01-09/58179, от 11.09.2017г. № 24-01-10/58699, от 16.03.2020г. № 24-01-08/19862, от 28.07.2020г. № 24-01-07/66147).

Рекомендуем заказчику

В целях минимизации нарушений норм законодательства о контрактной системе при формировании обоснования НМЦК Заказчику рекомендуется:

Хранить исходные документы (оригиналы коммерческих предложений, скриншоты страниц сайтов с указанием времени и даты), используемые для расчета НМЦК и не использовать цены без первоисточника;

Проверять достоверность источников, используемых для расчета НМЦК;

Проверять правильность применения курсов валют;

Размещать обоснование НМЦК с учетом правила анонимности (нельзя указывать в расчете наименование поставщика, предоставившего коммерческое предложение);

При расчете НМЦК на основании коммерческого предложения со спецификацией, то также должна быть указана стоимость по каждой позиции, включенной в объект закупки (как сумма цен);

Использовать автоматизированные сервисы для расчета НМЦК согласно методологии Приказа №567;

САРК ЭТП ГПБ

Например, на ЭТП ГПБ заказчикам доступен автоматизированный сервис анализа рыночной конъюнктуры рынка для выявления НМЦК на закупку товаров, работ и услуг посредством анализа рыночных цен собранных из общедоступных источников. Актуальная ссылка на сервис: https://etpgpb.ru/sark/ Сервис успешно используется на безвозмездной основе заказчиками по закупкам, проводимым в рамках Закона № 44-ФЗ, 615 ПП РФ, 1133 ПП РФ. В рамках сервиса доступен расчет НМЦК для лекарственных препаратов согласно методологии, установленной Приказом № 1064н, контроль запретов, преференций, ограничений по объектам закупки (в привязке к коду ОКПД 2, КТРУ), автоматизированный расчет сроков в зависимости от способа закупочной процедуры, поиск примеров технического задания по успешно завершенным закупкам с возможностью фильтрации по региону.

Проверять калькуляцию затрат по каждой позиции закупки, детализировать расчеты по каждому виду расходов;

Внимательно осуществлять расчет и перепроверять на наличие арифметических и/или механических ошибок, некорректного округления значения НМЦК;

Пример 3

Например, в акте от 21.02.2021 Администрация г. Снежинска Челябинской области указала на техническую ошибку при осуществлении расчета НМЦК из-за неправильного округления, что привело к занижению цены на 0,03 руб. В совершенных действиях контролеры усмотрели признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2ст. 7.29.3 КоАП РФ. Очень часто заказчики руководствуются позицией, если цена по ошибки в рамках расчета установлена в меньшую сторону, то это не является нарушением. Но, административная практика показывает, что данное суждение ошибочно.

В запросе цен для обоснования НМЦК не указывать конкретный товарный знак, производителя, модель товара, а запрашивать цену на идентичные или однородные товары по характеристикам;

Проверять описание объекта закупки в документации на соответствие условиям запроса цен у потенциальных участников, на сопоставимый объем;

Не использовать информацию о ценах из коммерческих предложений, поступивших от аффилированных лиц;

Пример 4

Например, в рамках судебного разбирательства было выявлено, что в результате действий по формированию коммерческих предложений в рамках договоренностей между участниками картеля было выявлено более 100 закупочных процедур, где был сформировать некорректный расчет НМЦК. И как итог данные участники получили 95 контрактов на заключение по поставке медицинских изделий и (или) наборов реагентов для диагностики с минимальным снижением от НМЦК (Определение Верховного Суда РФ от 25.09.2020 N 310-ЭС20-13092 по делу N А08-12079/2018).

Проверять поставщиков, которые предоставили коммерческие предложения на наличие специальной правоспособности по данному объекту закупки (наличия разрешений, лицензия для исполнения норм Закона № 99-ФЗ), специализацию (действительно ли они занимаются поставкой требуемого товара, выполнением требуемых работ, оказанием необходимых услуг), действующая ли организация (не находится ли на стадии банкротства либо ликвидации);

Проверять расчет на соответствие правилам нормирования;

Проверять не установлен ли особый порядок расчета НМЦК по закупаемой продукции (например, при расчете НМЦК на закупку охранных услуг ), нет ли исключений при получении и использовании информации для расчета НМЦК (например, распоряжение м Правительства РФ от 18.09.2017 № 1995-р установлен перечень источников информации, которую можно использовать для обоснования НМЦК).

Напомним, что за нарушения при обосновании НМЦК предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ за несоблюдение порядка обоснования НМЦК в виде штрафа в размере 10 000 рублей, по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ за утверждение закупочной документации с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок в виде штрафа в размере 3 000 рублей. Нецелевое использование бюджетных средств как нарушение, квалифицируемое по ст. 15.14 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 25 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет, а на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы РФ, а также ст. 285.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за нарушения в сфере бюджетных отношений за нецелевое расходование бюджетных средств.