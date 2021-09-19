Страхование объектов на околоземной орбите, поставка оборудования и элементов инженерных систем — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 20 по 24 сентября 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Элементы парового котла

Элементы парового котла для технического перевооружения парового котла ТГМ-96 Б энергоблока ст. №4 ТЭЦ-21 филиала «Невский».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 24.11.2021.

Начальная цена: 524 476 800,00 руб.

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Справка о заказчике: ПАО «ТГК-1» – ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. 19 из них расположены за Полярным кругом. Установленная электрическая мощность составляет 6,9 ГВт, тепловая – 13,52 тыс. Гкал/час.

Закупки ГК «Газпром» (223-ФЗ)

Поставка стальных газовых кранов

Поставка стальных газовых кранов (Ду 1000-1400) и комплектующих к ним для нужд ООО «Газпром комплектация».

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 29.09.2021.

Начальная цена: 12 363 796 674,00 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: ООО «Газпром комплектация» — является централизованным поставщиком дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», основная задача которого — организация своевременных поставок материально-технических ресурсов для нужд ПАО «Газпром» и его дочерних компаний в необходимом объеме, требуемого качества и на экономически выгодных условиях.

Услуги по страхованию объектов на орбите

Оказание услуг по страхованию имущества при эксплуатации КА «Ямал-300К», КА «Ямал-402», КА «Ямал-401», КА «Ямал-601» на орбите для нужд АО «Газпром космические системы».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 29.09.2021.

Начальная цена: 6 530 552,00 EUR.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: Акционерное общество «Газпром космические системы» — дочерняя компания ПАО «Газпром», осуществляет космическую деятельность в области создания и эксплуатации телекоммуникационных и геоинформационных систем в интересах компаний Группы Газпром и других потребителей.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.