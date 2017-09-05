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    7 ноября начнётся новый курс профессиональной подготовки поставщиков

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    ООО ЭТП ГПБ совместно с «Газпром корпоративный институт» приглашает пройти курс повышения квалификации по теме: «Особенности и сфера применения Федерального закона No223-ФЗ для поставщиков. Теория и практика работы на ЭТП ГПБ» 


    Цель обучения: приобретение теоретических знаний в области правового регулирования и управления корпоративными закупками, а также практических навыков работы на ЭТП ГПБ.


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    Основные задачи курса:

    - ознакомление с законодательной базой, регламентирующей подготовку и размещение заказов на закупку товаров, работ, услуг;

    - обзор последних изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

    - изучение основных этапов и процедур организации и проведения закупок;

    - совершенствование навыков ведения договорной работы при закупке товаров, работ, услуг;

    - ознакомление с арбитражной практикой закупочной деятельности в Российской Федерации;

    - совершенствование навыков защиты прав и интересов участников процесса закупки.

    Программа мероприятия


    Занятия проводятся в интерактивном формате. Для формирования практических навыков предусматривается проведение практических занятий, тренинга «Подготовка Поставщика к участию в торгах/тендерах на ЭТП ГПБ», разбор практических ситуаций.


    Даты обучения: 7-9 ноября

    Режим занятий: 8 часов в день 

    Форма обучения:(семинар с отрывом от работы)

    Адрес: Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 2

    Телефон для записи на семинар: +7 (495) 150-06-61

    Стоимость обучения 30 000 рублей

    По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.


    обучение, 223-ФЗ, семинар
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