7 ноября начнётся новый курс профессиональной подготовки поставщиков

ООО ЭТП ГПБ совместно с «Газпром корпоративный институт» приглашает пройти курс повышения квалификации по теме: «Особенности и сфера применения Федерального закона No223-ФЗ для поставщиков. Теория и практика работы на ЭТП ГПБ»





Цель обучения: приобретение теоретических знаний в области правового регулирования и управления корпоративными закупками, а также практических навыков работы на ЭТП ГПБ.





Основные задачи курса:



- ознакомление с законодательной базой, регламентирующей подготовку и размещение заказов на закупку товаров, работ, услуг;

- обзор последних изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

- изучение основных этапов и процедур организации и проведения закупок;

- совершенствование навыков ведения договорной работы при закупке товаров, работ, услуг;

- ознакомление с арбитражной практикой закупочной деятельности в Российской Федерации;

- совершенствование навыков защиты прав и интересов участников процесса закупки.

Программа мероприятия

Занятия проводятся в интерактивном формате. Для формирования практических навыков предусматривается проведение практических занятий, тренинга «Подготовка Поставщика к участию в торгах/тендерах на ЭТП ГПБ», разбор практических ситуаций.

Даты обучения: 7-9 ноября

Режим занятий: 8 часов в день

Форма обучения:(семинар с отрывом от работы)

Адрес: Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 2



Телефон для записи на семинар: +7 (495) 150-06-61

Стоимость обучения 30 000 рублей

По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.



