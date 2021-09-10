Обеспечение заявок на участие в закупках: актуальные изменения

С 01.01.2022 изменяется порядок обеспечения заявок на участие в конкурсах и аукционах.

Чтобы не ошибиться с выбором обеспечения и не допустить нарушений законодательства о закупках сообщаем о следующих основных изменениях:

1. Ограничиваются виды конкурентных способов определения поставщиков.

К ним отнесены:

1) конкурсы;

2) аукционы;

3) запрос котировок в электронной форме.

NB! При проведении конкурентных способов заказчик обязан установить требование обеспечения заявок на участие в закупке.

При этом, заказчик вправе не устанавливать такое требование в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 млн. руб.

2. Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в следующих размерах:

2.1. от 0,5 % до 1 % начальной (максимальной) цены контракта - если размер начальной (максимальной) цены контракта не превышает 20 млн. руб.;

2.2. от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта - если размер начальной (максимальной) цены контракта превышает 20 млн. руб.

3. обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии.

Таким образом, расширен перечень лиц, которые могут выдавать гарантию: банки, ГКР «ВЭБ.РФ», фонды содействия кредитованию, Евразийский банк развития.

4. при проведении электронных процедур предусмотрено 2 способа обеспечения: блокирование денежных средств и предоставление независимой гарантии.

При этом каждый оператор электронной площадки заключает соглашение о взаимодействии с каждым из банков, в котором открыт спецсчет. При отсутствии соглашения, банк не вправе открывать специальные счета.

NB! участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой информационной системе.

Изменениями Закона № 44 предусматривается положение о блокировании банком (путем информационного взаимодействия с оператором электронной площадки) денежных средств в качестве обеспечения заявки на банковском счете участника закупки при подаче заявки на участие в электронной процедуре (а не после окончания срока подачи заявок на участие в закупке), что позволит участнику закупки, в случае недостаточности средств на таком счете, успеть пополнить счет до окончания срока подачи заявок на участие в закупке и вновь подать заявку на участие в закупке.

Указанные изменения повлекут увеличение случаев оформления обеспечения заявок на участие в закупке.