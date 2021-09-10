Закупка программного обеспечения - рекомендации от эксперта ЭТП ГПБ

Алгоритм подготовки документации по закупке программного обеспечения для утверждения и размещения в ЕИС следующий:

Определяемся с потребностью:

На данном этапе заказчику необходимо определить будет он закупать лицензионное или свободное программное обеспечение (далее - ПО). Стоит принимать во внимание, что по данному объекту закупки установлены ограничения на законодательном уровне (ПП РФ от 16.11.2015 г. № 1236, Письмо Минфина России от 10.06.2020 N 24-03-08/50149) в части наличия необходимого ПО в реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и, если оно отсутствует выбираем из перечня аналогов. Реестры программного обеспечения российского и из стран ЕАЭС по ссылке: https://eac-reestr.digital.gov.ru/

Формируем обоснование в случае, если заказчик не может соблюсти требование запрета.

Обоснование о невозможности соблюдения требований запрета должно включать:

причину и основание для закупки ПО, отсутствующего в реестре;

класс ПО;

требуемые характеристики и свойства закупаемого ПО;

а также параметры, по которым ПО не соответствует записи в реестре.

Данное обоснование размещается совместно с извещением и закупочной документацией в ЕИС.

Далее:

Определяем ОКПД 2, КТРУ;

Определяем способ закупки;

Определяем применение национального режима в соответствии со ст. 14 Закона № 44-ФЗ;

Формируем лот, описание объекта закупки.

Формирование лота осуществляется по общему правилу. Объединение закупки программного обеспечения с сопровождением правомерно, что подтверждается письмом Минфина от 19.09.2017 г. № 24-06-06/60727. При этом в Постановление АС ВВО от 14.08.2017г. № Ф01-3262/2017 по делу № А38-10848/2016 указано на то, что, если осуществляется закупка компьютерной техники включение программного обеспечения неправомерно.

В рамках технического задания Заказчику необходимо прописать наименование, версию софта, который используется, модель техники, рекомендуем сделать ссылку на пункты технической документации эксплуатируемого оборудования. А также целесообразно установить объем и сроки гарантии качества.

Обосновываем НМЦК. Особого порядка по данному вопросу нет;

Определяем требования к участникам, требования к заявке;

Применяем типовой контракт (например, по коду ОКПД 2 26.21.82.190).