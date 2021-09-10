Закупка программного обеспечения - рекомендации от эксперта ЭТП ГПБ

02 февраля 2022 г.
Цифровой Опросный Лист – новый способ создания закупки!Подробнее
19 января 2022 г.
Продвижение товаров и услуг Поставщиков с помощью раздела «Спецпредложения»Подробнее
12 января 2022 г.
«Внутренний рынок» – должен стать своимПодробнее
28 декабря 2021 г.
Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБПодробнее
21 декабря 2021 г.
Чек-лист по увеличению прибыли через закупки и масштабированию бизнесаПодробнее
10 декабря 2021 г.
Цифровое недропользование: торги в сфере недропользования переведены в электронный форматПодробнее
10 декабря 2021 г.
Новые требования к участникам по оптимизационному пакету поправок: что учесть? И как подготовиться?Подробнее
06 декабря 2021 г.
Какие запросы о разъяснении вправе направить участник с 1 января?Подробнее
29 ноября 2021 г.
Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации?Подробнее
29 ноября 2021 г.
К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игрыПодробнее
22 ноября 2021 г.
Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 годуПодробнее
01 ноября 2021 г.
Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45Подробнее
28 октября 2021 г.
Замещение импорта – переходит в сферу гражданского контроляПодробнее
25 октября 2021 г.
Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленностиПодробнее
20 сентября 2021 г.
Поставщикам придется отчитываться о своих расходахПодробнее
10 сентября 2021 г.
Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные рискиПодробнее
09 сентября 2021 г.
Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 годаПодробнее
27 августа 2021 г.
Импортозамещение поставят на общественный контрольПодробнее
27 августа 2021 г.
Топ-8 типовых нарушений в закупках малого объемаПодробнее
16 августа 2021 г.
Актуальные правила работы с РНП: регламентированы сроки, новые формы обращений Подробнее
06 августа 2021 г.
Законное право заказчика удержать неустойку из суммы оплаты по контрактуПодробнее
21 июля 2021 г.
Новые возможности для Заказчиков Торгового портала в вопросах управления складомПодробнее
07 июля 2021 г.
Новая услуга Торгового Портала ЭТП ГПБ — цифровой опросный листПодробнее
21 июня 2021 г.
Госдума приняла второй оптимизационный пакет поправок в 44-ФЗПодробнее
10 июня 2021 г.
Новая услуга для заказчиков Торгового портала: шаблон Ценового запросаПодробнее
02 июня 2021 г.
Отмена платы с победителя по заказам ПАО «Фортум»Подробнее
31 мая 2021 г.
Персональная страница - Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнееПодробнее
28 мая 2021 г.
Ценовой запрос «Быстрая закупка» — автоматизированный механизм быстрого заказа на Торговом Портале ЭТП ГПБПодробнее
11 мая 2021 г.
ПредприниМАЙПодробнее
11 мая 2021 г.
С Днем Победы!Подробнее
11 мая 2021 г.
Персональный список заказчиков – новая услуга для поставщиков от Торгового Портала ЭТП ГПБПодробнее
30 апреля 2021 г.
Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБПодробнее
30 апреля 2021 г.
Поздравляем с 1 мая!Подробнее
26 апреля 2021 г.
Торговый Портал ЭТП ГПБ помогает поставщикам стать заметнееПодробнее
19 апреля 2021 г.
Предквалификация Группы «Газпром» по виду деятельности «Проведение независимой оценки объектов»Подробнее
09 апреля 2021 г.
Обновление функционала Торгового Портала — «Динамика цен»Подробнее
05 апреля 2021 г.
Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 годаПодробнее
05 апреля 2021 г.
НСИ для поставщиков – главное, интересное, важное. Интервью с Инной БорсовойПодробнее
01 апреля 2021 г.
«Закупки с полки» — новая процедура на секции по 44-ФЗ ЭТП ГПБПодробнее
01 апреля 2021 г.
Торговый портал ЭТП ГПБ поддержит российских производителей электроники и ПОПодробнее
22 марта 2021 г.
Изменился порядок взаимодействия с владельцами электронных подписейПодробнее
17 марта 2021 г.
«МСП: Акселератор инноваций» - экспертная программа развития для быстрорастущих предприятий от Корпорации МСП и ИннопрактикиПодробнее
10 марта 2021 г.
Адаптация КТРУ от службы НСИ ЭТП ГПБПодробнее
04 марта 2021 г.
Изменение условий оплаты услуги по нормализации позиций на Торговом портале ЭТП ГПБ с 1 мартаПодробнее
03 марта 2021 г.
Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021Подробнее
11 февраля 2021 г.
Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человекПодробнее
04 февраля 2021 г.
Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ в феврале 2021 годаПодробнее
01 февраля 2021 г.
Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 годаПодробнее
25 января 2021 г.
Новая услуга Торгового Портала — 5 бесплатных позиций для новых участниковПодробнее
18 января 2021 г.
Торговый портал ЭТП ГПБ – просто, удобно, функционально. Интервью с Анатолием ЛаврухинымПодробнее
14 января 2021 г.
Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 годаПодробнее
14 декабря 2020 г.
Полезные изменения на Торговом портале ЭТП ГПБПодробнее
11 декабря 2020 г.
Подарки и советы - адвент-календарь от ЭТП ГПБПодробнее
02 декабря 2020 г.
Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре!Подробнее
01 октября 2020 г.
Составление проекта договора. Возможность его корректировкиПодробнее
28 сентября 2020 г.
Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБПодробнее
21 сентября 2020 г.
Конкурс #ЯпроизводительэтпгпбПодробнее
03 сентября 2020 г.
100 000 заявок на обработку позиций НСИ обработали специалисты Торгового Портала Подробнее
03 сентября 2020 г.
Я – производитель!Подробнее
02 сентября 2020 г.
УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг – от Калининграда до ВладивостокаПодробнее
28 августа 2020 г.
Заказчики Торгового Портала ЭТП ГПБ в августе 2020 годаПодробнее
10 августа 2020 г.
Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ Подробнее
27 июля 2020 г.
Для госзакупок в Крыму установят особый порядок определения поставщика - комментарий эксперта ЭТП ГПБПодробнее
15 июня 2020 г.
Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса Подробнее
08 июня 2020 г.
TenderGuru.ru и ЭТП ГПБ – большая скидка на доступ к самой важной информации по торгамПодробнее
21 мая 2020 г.
Новый функционал Торгового Портала ЭТП ГПБ – быстрый заказПодробнее
21 мая 2020 г.
Теперь ценовой запрос можно оплатить картой онлайнПодробнее
20 апреля 2020 г.
Бесплатное участие в закупках на Торговом портале ЭТП ГПБ и другие меры поддержки для бизнеса.Подробнее
06 апреля 2020 г.
В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фзПодробнее
30 марта 2020 г.
Поддержка СМСП от ЭТП ГПБ – промокоды Торгового ПорталаПодробнее
27 марта 2020 г.
Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого НовгородаПодробнее
27 марта 2020 г.
Режим работы ЭТП ГПБ в период с 28.03 по 05.04 2020г.Подробнее
23 марта 2020 г.
Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь!Подробнее
23 марта 2020 г.
Какими будут поправки в 44-ФЗПодробнее
23 марта 2020 г.
Онлайн семинар Корпорации МСП «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ»Подробнее
02 марта 2020 г.
Закупки аэропортов России на ЭТП ГПБПодробнее
10 февраля 2020 г.
Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучшеПодробнее
03 февраля 2020 г.
Новые точки обслуживания УЦПодробнее
05 декабря 2019 г.
На восток! УЦ в Екатеринбурге и ЧелябинскеПодробнее
02 декабря 2019 г.
5 лет Торговому Порталу ЭТП ГПБ – интервью руководителя проекта Андрея ОхапкинаПодробнее
11 ноября 2019 г.
Ещё четыре города обслуживаются УЦ «ЭТП ГПБ Консалтинг» Подробнее
30 октября 2019 г.
Изменение тарифов в секции закупок ГК Газпром с 1 ноябряПодробнее
21 октября 2019 г.
Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения»Подробнее
01 октября 2019 г.
Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадкеПодробнее
01 октября 2019 г.
Что предполагается нового в процессе получения сертификата и применения электронной подписиПодробнее
26 сентября 2019 г.
25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкамПодробнее
12 сентября 2019 г.
Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судовПодробнее
07 августа 2019 г.
Эксперт ЭТП ГПБ о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарствПодробнее
23 октября 2018 г.
Сайты нарушителей антимонопольного законодательства будут блокироватьсяПодробнее
23 октября 2018 г.
Законопроект о повышении эффективности госзакупок рассмотрят в ГосдумеПодробнее
17 сентября 2018 г.
Экспорт услуг из России достиг рекордного показателяПодробнее
06 сентября 2018 г.
Минимальная сумма оплаты заказа на Торговом портале снижена в 5 разПодробнее
31 августа 2018 г.
Простая электронная подпись для госуслугПодробнее
23 августа 2018 г.
Внесены изменения в порядок формирования, утверждения и ведения планов закупокПодробнее
19 июня 2018 г.
Электронный сервис торговой площадки изменил систему закупок госкомпании Подробнее
07 июня 2018 г.
Госкорпорации не смогут завышать требования к банковским гарантиям Подробнее
28 мая 2018 г.
Кому и зачем нужен торговый портал Подробнее
05 апреля 2018 г.
Запишитесь на вебинар и узнайте, как найти клиентов без лишних затратПодробнее
13 марта 2018 г.
Аналитика закупок для заказчиков и поставщиковПодробнее
12 марта 2018 г.
Мособлдума борется с недобросовестными поставщикамиПодробнее
18 февраля 2018 г.
Научные учреждения получат право закупок у единственного поставщикаПодробнее
13 февраля 2018 г.
Торговые инструменты ГИСП для заказчика и поставщика Подробнее
22 января 2018 г.
Мгновенные оповещения о торгах ЭТП ГПБ теперь и в социальных сетяхПодробнее
04 января 2018 г.
Возможности информационно-аналитической системы Trade InspectПодробнее
25 декабря 2017 г.
В январе 2018 г. будет снят запрет на закупки ПО из стран ЕАЭС Подробнее
15 декабря 2017 г.
Заказчики корпоративной секции уже начали публиковать планы закупок на 2018 годПодробнее
04 декабря 2017 г.
ФАС даст доступ банкам к блэклисту поставщиковПодробнее
10 ноября 2017 г.
ФАС приведет к единому нормативному стандарту импортозамещение в госзакупкахПодробнее
09 ноября 2017 г.
Объём заказов Москвы у малого бизнеса превысит 200 млрд рублей к концу годаПодробнее
31 октября 2017 г.
План закупок машин и оборудования общего назначения на декабрь 2017Подробнее
29 октября 2017 г.
План закупок компьютерного оборудования на декабрь 2017Подробнее
28 октября 2017 г.
План закупок в области оптово-розничной торговли и ремонту автотранспортных средствПодробнее
27 октября 2017 г.
План закупок в области строительных работ на декабрь 2017Подробнее
26 октября 2017 г.
Сможет ли российское ПО заменить иностранное Подробнее
29 сентября 2017 г.
Иностранные поставщики смогут работать по специнвестконтрактамПодробнее
27 сентября 2017 г.
Планы закупок программных продуктов и услуг по разработке ПО на ноябрь 2017Подробнее
27 сентября 2017 г.
Планы закупок компьютерного оборудования на ноябрь 2017Подробнее
26 сентября 2017 г.
Планы закупок основных металлов на ноябрь 2017Подробнее
26 сентября 2017 г.
Планы закупок продуктов и напитков на ноябрь 2017 Подробнее
15 сентября 2017 г.
Владимир Путин рекомендовал использовать в сфере обороны и энергоснабжения только отечественные IT-решенияПодробнее
05 сентября 2017 г.
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 г. ГК «Газпром»Подробнее
05 сентября 2017 г.
ЭТП ГПБ выводит электронные торги на международный уровень Подробнее
05 сентября 2017 г.
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере информации и связиПодробнее
05 сентября 2017 г.
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере обрабатывающего производстваПодробнее
05 сентября 2017 г.
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере транспортировки и храненияПодробнее
04 сентября 2017 г.
Контроль за закупками госкомпаниями морской и авиатехники будет усиленПодробнее
01 сентября 2017 г.
Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 в сфере строительстваПодробнее
25 августа 2017 г.
ФАС выявила более 2 тысяч нарушений на закупках в сфере дорожного строительстваПодробнее
21 августа 2017 г.
Основы участия товаров иностранного происхождения в государственных тендерах: обязательные условия и о чем не стоит забыватьПодробнее
09 августа 2017 г.
Опубликован Реестр недобросовестных подрядчиков в сфере капитального ремонтаПодробнее
27 июля 2017 г.
Минфин предложил проводить малые закупки через Каталог ЕИСПодробнее
03 июля 2017 г.
Минкомсвязь предлагает поддержать отечественного производителя программного обеспеченияПодробнее
03 июля 2017 г.
Тензор продлил аккредитациюПодробнее
23 июня 2017 г.
Реформа по переводу госзакупок в электронный вид откладывается до 2019 годаПодробнее
19 июня 2017 г.
Недобросовестный поставщик примет участие в госзакупкахПодробнее
19 июня 2017 г.
Условия переноса срока исполнения контрактаПодробнее
16 июня 2017 г.
Специфика российско-белорусских отношений в сфере закупокПодробнее
05 июня 2017 г.
ФАС встала на защиту компании из реестра недобросовестных поставщиковПодробнее
14 февраля 2017 г.
Продавай российское: отечественные поставщики получили приоритет по 223-ФЗПодробнее
23 января 2017 г.
Управлению корпоративными закупками можно научиться у экспертовПодробнее
11 января 2017 г.
Запущен сервис онлайн-консультантПодробнее
29 августа 2016 г.
Учимся работать по ФЗ-223 вместе с Корпоративным институтом Газпрома и ЭТП ГПБПодробнее
29 марта 2016 г.
25 марта 2016 года в Москве состоится конференция "Рынок корпоративных закупок"Подробнее