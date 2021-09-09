Недвижимость в центре Москвы, жилой комплекс в Краснодаре, TOYOTA Land Cruiser — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 года

На ЭТП ГПБ проходят торги имуществом ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ПАО «Мосэнерго», ООО «Газпром трансгаз Ухта» и других организаций. Реализация имущества осуществляется посредством публичного предложения, для участия в большинстве процедур требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Квартира в центре Москвы

На электронные торги выставлена квартира, 101,2 кв.м.

Местонахождение: г. Москва, Барыковский переулок, д.6, кв.1.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Начальная цена: 50 000 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 28.09.2021 в 11:00 (МСК).

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Объекты жилого комплекса КС Краснодарская

На торги выставлены объекты жилого комплекса КС Краснодарская.

Расположены по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная.

Собственник: ПАО «Газпром».

Начальная цена: 138 278 540.4 рублей.

Дата и время проведения: 17.09.2021 11:00 (МСК).

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Офисные помещения в Москве

На электронных торгах представлено нежилое помещение офисного назначения площадью 1 205,8 кв.м., расположенное на 1, 2, 3, 4 этажах и в подвале здания в Москве.

По адресу: г. Москва, ул. Радио, д. 14, стр. 1.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Газпром».

Начальная цена: 174 939 600.0 рублей.

Дата и время проведения: 17.09.2021 в 12:00 (МСК).

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Здание в центре Москвы

Реализуется через электронные торги здание в центре Москвы на территории искусственного острова (между Москвой-рекой и Водоотводным каналом), вблизи мест притяжения туристов, таких как Кремль, парк «Зарядье».

Здание полностью свободно, идеально подойдет под штаб-квартиру или организацию арендного бизнеса. 10 минут от метро Новокузнецкая, Третьяковская, Китай-город.

Адрес: г. Москва, улица Садовническая 15 к. АБ.

Собственник: ПАО «Мосэнерго».

Начальная цена: 1 443 000 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 29.09.2021 в 12:00 (МСК).

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TOYOTA Land Cruiser

На электронных торгах продается TOYOTA Land Cruiser.

Расположен по адресу: Ярославская область, переславский район, с.Ям.

Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Начальная цена: 1 008 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 11.10.2021 в 12:00 (МСК).

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Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.