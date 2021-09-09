Обслуживание ВС Boeing 737 NG, поставка газового оборудования, строительно-монтажные работы — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 13 по 17 сентября 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Техническое обслуживание ВС Boeing 737 NG

Оказание услуг по техническому обслуживанию ВС Boeing 737 NG ООО «Авиакомпания «Победа» в аэропорту Внуково г. Москва.

Способ закупки: открытый конкурентный отбор (АК "Победа").

Дата и время окончания срока приема заявок: 23.09.2021 09:00 (МСК).

Начальная цена: 6 114 840 995,59 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: «Победа» начала летать 1 декабря 2014 года. Первый в России лоукостер стал самым успешным проектом в истории российской авиации.

Выполнение строительно-монтажных работ

Выполнение строительно-монтажных работ по объектам Программы реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства АО «Газпром газораспределение» в Ставропольском крае.

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 30.09.2021.

Начальная цена: 1 713 112 105,68 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: АО «Газпром газораспределение» (до 18 апреля 2016 г. — ОАО «Газпром газораспределение») образовано 1 октября 2004 года с целью консолидации активов группы АО «Газпром» в газораспределительной сфере и осуществляет управление деятельностью газораспределительных организаций (ГРО) Российской Федерации.

Закупки ГК «Газпром» (223-ФЗ)

Поставка газоперекачивающего агрегата

Поставка (этап ПИР) агрегата газоперекачивающего мощностью 16 МВт для объекта строительства «Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА» для нужд ООО «Газпром комплектация».

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 22.09.2021.

Начальная цена: 676 570 800,00 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: ООО «Газпром комплектация» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», является централизованным поставщиком дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», основная задача которого — организация своевременных поставок материально-технических ресурсов для нужд ПАО «Газпром» и его дочерних компаний в необходимом объеме, требуемого качества и на экономически выгодных условиях.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.