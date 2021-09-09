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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Хотят установить порядок закупок по Закону N 223-ФЗ у СМСП по принципу "электронного магазина"

    Хотят установить порядок закупок по Закону N 223-ФЗ у СМСП по принципу "электронного магазина"

    Автор: consultant.ru
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    Планируют, что при закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства заказчик сможет предусмотреть в положении способ неконкурентной закупки. Проведут ее по принципу "электронного магазина". Изменения могут вступить в силу с 1 июля 2022 года.

    Предлагают закрепить следующие особенности:

    • закупку проводят на электронной площадке;
    • цена договора не должна превышать 20 млн руб.;
    • участник из числа СМСП разместит предварительное предложение о поставке товара (выполнении работ, оказании услуг);
    • заказчик разместит информацию о закупке и требованиях к участнику;
    • оператор установит, какие из предложений отвечают требованиям, а заказчик определит из их числа, с кем заключить договор.

    Документ: Проект постановления Правительства РФ

    Электронный магазин, смсп, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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