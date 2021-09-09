Хотят установить порядок закупок по Закону N 223-ФЗ у СМСП по принципу "электронного магазина"

Планируют, что при закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства заказчик сможет предусмотреть в положении способ неконкурентной закупки. Проведут ее по принципу "электронного магазина". Изменения могут вступить в силу с 1 июля 2022 года.

Предлагают закрепить следующие особенности:

закупку проводят на электронной площадке ;

; цена договора не должна превышать 20 млн руб.;

участник из числа СМСП разместит предварительное предложение о поставке товара (выполнении работ, оказании услуг);

заказчик разместит информацию о закупке и требованиях к участнику;

оператор установит, какие из предложений отвечают требованиям, а заказчик определит из их числа, с кем заключить договор.

Документ: Проект постановления Правительства РФ