Хотят установить порядок закупок по Закону N 223-ФЗ у СМСП по принципу "электронного магазина"

Планируют, что при закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства заказчик сможет предусмотреть в положении способ неконкурентной закупки. Проведут ее по принципу "электронного магазина". Изменения могут вступить в силу с 1 июля 2022 года.
Предлагают закрепить следующие особенности:
- закупку проводят на электронной площадке;
- цена договора не должна превышать 20 млн руб.;
- участник из числа СМСП разместит предварительное предложение о поставке товара (выполнении работ, оказании услуг);
- заказчик разместит информацию о закупке и требованиях к участнику;
- оператор установит, какие из предложений отвечают требованиям, а заказчик определит из их числа, с кем заключить договор.
Документ: Проект постановления Правительства РФ