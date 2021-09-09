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    Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 года

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    С 1 января 2022 года вступит в силу новый механизм проверки заказчиками опыта поставщиков по госзакупкам. С этой даты постановление от 04.02.2015 № 99 утратит силу. Минфин разработал новое постановление, которое будет применяться заказчиками при проведении электронных конкурентных процедур закупок, извещения по которым будут опубликованы в ЕИС.

    Дополнительные требования

    В новом документе предусмотрены следующие разделы с дополнительными требованиями к участникам закупок:

    Раздел I. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере культуры и культурного наследия.                    

    Раздел II. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере градостроительной деятельности.                                                 

    Раздел III. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере дорожной деятельности.                                                                   

    Раздел IV. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере обороны и безопасности государства.                                        

    Раздел V. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере использования атомной энергии.                                              

    Раздел VI. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере здравоохранения, образования, науки.                                       

    Раздел VII. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере оценочной деятельности.

    Нововведения

    В документе есть ряд принципиальных нововведений:

    • если сейчас опыт нужно подтверждать контрактом или договором, исполненным за 3 года до даты окончания срока подачи заявок, то по новым правилам горизонт времени, в течение которого можно будет подтвердить опыт, расширяется до 5 лет;
    • с учетом судебной практики, предусматривается право участника закупки по направлению заказчику исполненного контракта или договора без приложения проектной документации, если такая документация является приложением к таким сделкам;
    • установлено, что опыт подтверждается только контрактом или договором в рамках 223-ФЗ без возможности его подтверждения субподрядными сделками;
    • цена исполненного контракта или договора будет определяться только по актам приемки;
    • вводится возможность указания участником закупки номера реестровой записи исполненного контракта из ЕИС без необходимости представлять копию такого договора;
    • предусматриваются пороговые значения НМЦК, при наличии или превышении которых заказчик будет обязан устанавливать дополнительные требования в отношении отдельных видов работ, по которым сейчас такого показателя НМЦК нет (например, в отношении работ по сохранению объектов культурного наследия с НМЦК от 500 тыс. руб.).

    Дополнительные требования

    Вводятся новые случаи установления заказчиком дополнительных требований, в частности, в отношении:

    • работ по текущему ремонту зданий, сооружений;
    • услуг по техническому обслуживанию зданий, сооружений;
    • работ по капремонту автомагистрали, скоростной автодороги;
    • работ по строительству, реконструкции автомагистрали, скоростной автодороги;
    • работ по строительству, реконструкции обычной автодороги.

    Документ: Проект Постановления

    Источник: https://t.me/allzakupki/7813

    Комментарий эксперта

    «03 сентября 2021 года на портале проектов нормативных правовых актов размещен проект постановления Правительства РФ «‎О дополнительных требованиях к участникам закупок ‎для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ‎о внесении изменений в некоторые акты Правительства ‎РФ и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства РФ», который устанавливает дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов продукции, а также информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупок таким дополнительным требованиям.

    Актуализированы требования к участникам и структурированы в отношении сфер закупаемых товаров, работ, услуг, отдельная детализация предусмотрена в отношении закупок в сфере дорожной деятельности, культуры и культурного наследия, градостроительной деятельности, обороны и безопасности государства, использования атомной энергии, здравоохранения, образования, науки, а также в сфере оценочной деятельности и др.

    Принятие данного постановления позволит собрать все требования к участникам закупок в рамках одного НПА и уменьшить правовую базу, применяемую заказчиками при формировании закупочной документации, и как следствие, минимизировать ошибки и случаи обжалования».

    Ведущий эксперт ЭТП ГПБ Наталья Кузьмина.

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