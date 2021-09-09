Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 года

С 1 января 2022 года вступит в силу новый механизм проверки заказчиками опыта поставщиков по госзакупкам. С этой даты постановление от 04.02.2015 № 99 утратит силу. Минфин разработал новое постановление, которое будет применяться заказчиками при проведении электронных конкурентных процедур закупок, извещения по которым будут опубликованы в ЕИС.

Дополнительные требования

В новом документе предусмотрены следующие разделы с дополнительными требованиями к участникам закупок:

Раздел I. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере культуры и культурного наследия. Раздел II. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере градостроительной деятельности. Раздел III. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере дорожной деятельности. Раздел IV. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере обороны и безопасности государства. Раздел V. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере использования атомной энергии. Раздел VI. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере здравоохранения, образования, науки. Раздел VII. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере оценочной деятельности.

Нововведения

В документе есть ряд принципиальных нововведений:

если сейчас опыт нужно подтверждать контрактом или договором, исполненным за 3 года до даты окончания срока подачи заявок, то по новым правилам горизонт времени, в течение которого можно будет подтвердить опыт, расширяется до 5 лет;

с учетом судебной практики, предусматривается право участника закупки по направлению заказчику исполненного контракта или договора без приложения проектной документации, если такая документация является приложением к таким сделкам;

установлено, что опыт подтверждается только контрактом или договором в рамках 223-ФЗ без возможности его подтверждения субподрядными сделками;

цена исполненного контракта или договора будет определяться только по актам приемки;

вводится возможность указания участником закупки номера реестровой записи исполненного контракта из ЕИС без необходимости представлять копию такого договора;

предусматриваются пороговые значения НМЦК, при наличии или превышении которых заказчик будет обязан устанавливать дополнительные требования в отношении отдельных видов работ, по которым сейчас такого показателя НМЦК нет (например, в отношении работ по сохранению объектов культурного наследия с НМЦК от 500 тыс. руб.).

Дополнительные требования

Вводятся новые случаи установления заказчиком дополнительных требований, в частности, в отношении:

работ по текущему ремонту зданий, сооружений;

услуг по техническому обслуживанию зданий, сооружений;

работ по капремонту автомагистрали, скоростной автодороги;

работ по строительству, реконструкции автомагистрали, скоростной автодороги;

работ по строительству, реконструкции обычной автодороги.

Документ: Проект Постановления

Источник: https://t.me/allzakupki/7813

Комментарий эксперта

«03 сентября 2021 года на портале проектов нормативных правовых актов размещен проект постановления Правительства РФ «‎О дополнительных требованиях к участникам закупок ‎для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ‎о внесении изменений в некоторые акты Правительства ‎РФ и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства РФ», который устанавливает дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов продукции, а также информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупок таким дополнительным требованиям.

Актуализированы требования к участникам и структурированы в отношении сфер закупаемых товаров, работ, услуг, отдельная детализация предусмотрена в отношении закупок в сфере дорожной деятельности, культуры и культурного наследия, градостроительной деятельности, обороны и безопасности государства, использования атомной энергии, здравоохранения, образования, науки, а также в сфере оценочной деятельности и др.

Принятие данного постановления позволит собрать все требования к участникам закупок в рамках одного НПА и уменьшить правовую базу, применяемую заказчиками при формировании закупочной документации, и как следствие, минимизировать ошибки и случаи обжалования».

Ведущий эксперт ЭТП ГПБ Наталья Кузьмина.