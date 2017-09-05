Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБ

ООО ЭТП ГПБ совместно с «Газпром корпоративный институт» приглашает пройти семинар по теме: «Подготовка Поставщика к участию в торгах/тендерах на ЭТП ГПБ»

Цель обучения: приобретение теоретических знаний в области правового регулирования и управления корпоративными закупками, а также практических навыков работы на ЭТП ГПБ.

Вы получите:

- самые актуальные знания в области правового регулирования и управления корпоративными закупками, с учетом последних изменений в законодательстве

- практические навыки по работе на ЭТП ГПБ

инструменты, повышающие шансы на победу в тендере

рекомендации о том, как избежать самые распространённые ошибки поставщиков

- структурированную информацию о специфике каждого этапа торгов

Вы узнаете:

- методики эффективного участия в торгах

- способы защиты интересов в случае возникновения спорных ситуаций

- причины, по которым можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков и как их избежать

- особенности работы на Торговом портале закупок малого объема

преференции для субъектов малого и среднего предпринимательства в торгах

Срок обучения: 8 часов.

Режим занятий: 8 часов в день

Форма обучения: с отрывом от работы

Дата: 5 октября 2017 г.

Телефон для записи на семинар: +7 (495) 150-06-61

Стоимость обучения: 14 000 рублей

По окончании обучения выдается Сертификат о прохождении семинара.