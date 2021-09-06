Недвижимость в центре Москвы, база отдыха в Сочи, TOYOTA Land Cruiser — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 года

На ЭТП ГПБ проходят торги имуществом ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ПАО «Мосэнерго», ПАО «ОГК-2», ООО «Газпром Метанол», ООО «Газпром трансгаз Ухта» и других организаций. Реализация имущества осуществляется посредством публичного предложения, для участия в большинстве процедур требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Здание в центре Москвы

Реализуется через электронные торги здание в центре Москвы на территории искусственного острова (между Москвой-рекой и Водоотводным каналом), вблизи мест притяжения туристов, таких как Кремль, парк «Зарядье».

Здание полностью свободно, идеально подойдет под штаб-квартиру или организацию арендного бизнеса. 10 минут от метро Новокузнецкая, Третьяковская, Китай-город.

Адрес: г. Москва, улица Садовническая 15 к. АБ.

Собственник: ПАО «Мосэнерго».

Начальная цена: 1 443 000 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 29.09.2021 в 12:00 (МСК).

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Комплекс по производству

На торгах представлен комплекс по производству карбамидоформальдегидного концентрата КФК-85 и формалина 37% в составе.

Расположен по адресу: Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2.

Начальная цена: 2470799200.00 рублей.

Собственник: ООО «Газпром Метанол».

Дата и время проведения: 22.10.2021 в 11:00 (МСК).

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База отдыха «Лунная поляна» в Сочи

На торги выставлена база отдыха «Лунная поляна».

Расположена по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Магри.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Мосэнерго».

Начальная цена: 31 040 000,00 рублей.

Дата и время проведения: 06.10.2021 в 12:00 (МСК).

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Нежилое помещение в центре Москвы

Объявлен открытый аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже нежилого помещения 868,2 кв. м.

Расположено по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 12.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Мосэнерго».

Начальная цена: 80 480 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 06.10.2021 в 12:00 (МСК).

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Профилакторий Серовской ГРЭС в Свердловской области

Реализуется через электронные торги профилакторий Серовской ГРЭС (комплекс имущества).

Адрес: Россия, Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, д.6.

Кад. № 66:61:0205001:2189.

Собственник: ПАО «ОГК-2».

Начальная цена: 4 108 502.02 рублей.

Дата и время проведения: 07.10.2021 в 11:00 (МСК).

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TOYOTA Land Cruiser

На электронных торгах продается TOYOTA Land Cruiser.

Расположен по адресу: Ярославская область, переславский район, с.Ям.

Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Начальная цена: 1 008 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 11.10.2021 в 12:00 (МСК).

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Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.