Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» аккредитован по новым требованиям 63-ФЗ

Получение аккредитации в соответствии с требованиями 63-ФЗ "Об электронной подписи" от 06.04.2011 в редакции от 01.07.2020 г. подтверждается протоколом заочного голосования членов Правительственной комиссии, уполномоченной на принятие решения об аккредитации удостоверяющих центров, от 16.08.2021 г. № 7.

Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» подтвердил соответствие новым требованиям законодательства и высокую степень безопасности оказания услуг. Новая аккредитация позволяет создавать и выпускать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи после 01.07.2021 года! Они будут действовать до окончания срока их действия, в том числе после 01.01.2022 г.

В Удостоверяющем центре «ЭТП ГПБ Консалтинг» вы можете заказать квалифицированные сертификаты для:

руководителей юридический лиц и сотрудников организации;

индивидуальных предпринимателей;

физических лиц.

КЭП подходят для работы с электронными торговыми площадками и государственными порталами. Например, при сдаче отчетности или регистрации собственной фирмы. С полным списком применений можно ознакомиться на странице.

Для удобства клиентов расширили линейку услуг: выездная идентификация заявителя в Москве и Санкт-Петербурге, ключевые носители и лицензии, сертифицированные СКЗИ, настройка рабочего места и круглосуточная техническая поддержка. Больше информации вы найдете в тарифах Удостоверяющего центра.

По вопросам партнерства просьба обращаться по адресу электронной почты: partners@uc-gpb.ru