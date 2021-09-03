ВС: Когда возможно начисление неустойки по госконтракту

Верховный суд указал, что момент начисления неустойки связан с моментом исполнения обязательств. То есть при расчете необходимо руководствоваться ставкой Центрального банка РФ, действовавшей на день прекращения обязательства, если определенность в отношениях сторон о размере неустойки, подлежащей уплате из-за просрочки подрядчика, наступает в момент окончания исполнения таких обязательств.

Рассматривая спор, суды установили, что требования истца основаны на ненадлежащем исполнении ответчиком госконтракта на выполнение работ по ликвидации последствий ЧС на автодороге от горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» до горнолыжного курорта «Роза Хутор». Подрядчик должен был выполнить условия контракта до 29 июня 2019 г., но сдал работу с нарушением установленного срока — 21 августа 2019 г., то есть допустив просрочку на 54 дня.

Суд кассационной инстанции отменил принятые по делу судебные акты, указав, что судами при расчете неустойки по госконтракту неверно применена ставка Центрального банка РФ. Руководствуясь положениями статей 330, 711, 720, 753 Гражданского кодекса РФ и 44-ФЗ, суд округа пришел к выводу, что момент начисления неустойки связан с моментом исполнения таких обязательств, в связи с чем при расчете необходимо руководствоваться ставкой Центрального банка РФ, действовавшей на день прекращения обязательства, поскольку определенность в отношениях сторон по вопросу о размере неустойки, подлежащей уплате из-за допущенной подрядчиком просрочкой выполнения работ по контракту, наступила в момент окончания исполнения таких обязательств. При этом суд учел сложившуюся судебно-арбитражную практику.