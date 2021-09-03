Неконкурентные закупки у МСП по 223-ФЗ можно будет проводить в электронных магазинах

Госкомпании смогут проводить неконкурентные закупки до 20 млн руб. у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в электронных магазинах. Соответствующий проект постановления подготовили в Министерстве финансов РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае его принятия с 1 июля 2022 г. госкомпании смогут проводить неконкурентным способом закупки у малого бизнеса в электронном магазине на одной из электронных торговых площадок (ЭТП), отобранных для проведения госзакупок.

Проводить такие закупки можно будет по правилам работы электронного магазина для закупок малого объема по 44-ФЗ. То есть на электронной торговой площадке поставщики смогут предварительно размещать предложения о поставке того или иного товара из Каталога товаров, работ, услуг. Заказчик, в свою очередь, будет размещать извещение о закупке товара, а уже оператор ЭТП направит им предложения поставщиков.

Многие крупные госкомпании уже используют электронные магазины ЭТП для проведения своих закупок до 500 тыс. руб. При этом порядок проведения таких закупок у госкомпаний может различаться.

В первой половине 2021 года крупнейшие госкомпании РФ заключили с субъектами МСП контракты на 1,9 трлн руб. По результатам закупок, участниками которых могли быть только субъекты МСП, были заключены контракты на 619 млрд руб. Средняя стоимость по этим договорам составила 8,5 млн руб.