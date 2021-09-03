Закупка охранных услуг - описание алгоритма от эксперта ЭТП ГПБ

Алгоритм подготовки документации по закупке охранных услуг для утверждения и размещения в ЕИС:

Определяем ОКПД 2, КТРУ;

Определяем применение национального режима в соответствии со ст.14 Закона № 44-ФЗ;

Формируем лот, описание объекта закупки;

Определяем способ закупки;

Обосновываем НМЦК в особом порядке по Приказу № 45;

Определяем требования к участникам;

Применяем типовой контракт.

КТРУ:

Описание объекта закупки заказчик делает только с учетом КТРУ (коды позиции 80.10.12.000-00000001-80.10.12.000-00000010 услуги частных охранных служб, 84.24.10.000-00000001, 84.24.10.000-00000002 услуги по обеспечению общественного порядка и безопасности). Дополнительные характеристики услуг писать можно, но с обоснованием их необходимости (по каждой дополнительной характеристики). Если характеристики в КТРУ отсутствуют, описание объекта закупки заказчик формирует самостоятельно. Особое внимание заказчику стоит обратить на выбор единицы измерения при услугах частных охранных служб (час, сутки, условная единица).

Формирование лота:

Стоит учитывать при формировании лота письмо ФАС России от 29 июля 2020 г. № МЕ/64555/20, где контрольный орган выразил свою позицию по вопросу включения в состав одного предмета закупки услуг охраны и технического обслуживания сигнализации и охраны объектов и (или) имущества может привести к необоснованному ограничению количества хозяйствующих субъектов, имеющих возможность участвовать в такой закупке.

Описание объекта закупки:

В рамках технического задания необходимо указать:

адрес и площадь охраняемого объекта;

вид охраны;

требования к группам реагирования;

график оказания услуг;

тип охраны (государственная или частная);

дополнительные требования к услугам (при наличии).

Для установления срока оказания услуг в рамках контракта стоит учитывать рекомендательные письма ведомств, например, в 2018 году агентство государственного заказа Краснодарского края рекомендовало руководителем органов исполнительной власти, краевых бюджетных и казенных учреждений рассмотреть вопрос об увеличении срока до 2-3 лет, с учетом положений Бюджетного кодекса РФ, с целью уменьшения расходования бюджетных средств. Обращаю внимание, что при установлении требования в техническом задании об использовании оружия необходимо предусмотреть раздел, где будут указаны виды, типы, модели и количество оружия, которое будет использоваться при осуществлении охранных услуг и заполнено в рамках исполнения обязательств по контракту.

Требования к участникам закупки:

Предъявляется требование в части специальной правоспособности согласно ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

Наличие действующей лицензии на осуществление частной охранной деятельности с наличием необходимых заказчику разрешенных видов услуг; [1]

Наличие разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему.

Реестр лицензий на частную охранную деятельность - https://rosguard.gov.ru/. Согласно постановлению Правительства РФ от 29.12. 2020 г. N 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, предоставляется без взимания платы.

Заказчик обязан установить дополнительное требование по п.9 Приложения №1 к ПП РФ № 99 к участникам закупки по обеспечению охраны объектов (территорий) образовательных и научных организаций.

Обоснование НМЦК:

Используется особый порядок для расчета НМЦК (начальной цены единицы товара, работы, услуги), утвержденный Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 15.02.2021г. № 45. Данный приказ вступил в силу с 9.05.2021 г. и распространяется на:

- объекты, которые могут охранять частные охранные организации (при осуществлении закупок охранных услуг частных охранных организаций);

- объекты, на которые частная охранная деятельность не распространяется (при осуществлении закупок услуг юридических лиц с особыми уставными задачами по охране). Перечень объектов регламентирован ПП РФ от 14.08.1992г. № 587.

Исключение составляют закупки охранных услуг, закупаемые по п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, там особый порядок расчета НМЦК может не применяться.

Типовой проект контракта:

Применяется в обязательном порядке только при проведении конкурентных закупок. В закупках у ЕП по п. 4 и 5 ч.1 ст. 93 применяется на усмотрение заказчика.

Порядок оценки заявок при закупке услуг охраны объектов (территорий) образовательных и научных организаций:

Регламентирован постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции ПП РФ от 20 марта 2020 г. № 309) и критерий «опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема» является обязательным. При этом если Заказчик в закупочной документации устанавливает только один их трех подпоказателей, то УФАС признает данное действие как нарушение (Решение УФАС по Московской области от 27.01.2021 № 50/06/2217ип/21, Решение УФАС по Московской области от 25.01.2021 № 50/06/1610эп/21). Но если Заказчик ограничивает опыт количеством исполненных участником закупки контрактов и/или договоров с приложением актов приема-передачи оказанных услуг, сопоставимых с предметом конкурса по содержанию и составу работ и оказанных не ранее 3 лет с момента подачи заявок по данному конкурсу, со стоимостью контракта/договора не менее 20% от НМЦК по настоящему открытому конкурсу, сведения о которых содержатся в реестре контрактов и/или реестре договоров, размещенных в ЕИС, без применения к исполнителю неустоек (штрафов, пеней) контракта (договора), то УФАС признает данное действие заказчика правомерным (Решение УФАС по Москве от 27.08.2020 № 077/06/57-13993/2020).

Ответственность заказчика:

В случае если заказчик не соблюдает порядок обоснования НМЦК по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ на должностное лицо накладывается административная ответственность в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

В случае если заказчик утверждает закупочную документацию с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок по ч. 4.2 ст.7.30 КоАП РФ на должностное лицо накладывается административная ответственность в виде штрафа в размере 3000 руб. (например, отсутствие в техническом задании обоснования использования дополнительных характеристик, или неприменение при описании объекта закупки каталога ТРУ).

Соответствие участника дополнительным требованиям:

Согласно п.9 Приложения №1 к ПП РФ № 99 определены дополнительные требования к участникам закупки работ по обеспечению охраны объектов (территорий) образовательных и научных организаций вне зависимости от НМЦК по части подтверждения опыта на оказание услуг по обеспечению охраны объектов (территорий). Стоит обратить внимание на то, что если участник предоставит документы в неполном объеме, то это не является предоставлением недостоверных сведений, поскольку недостоверность сведений предполагает несоответствие их действительности (например, если участник не предоставит дополнительное соглашение к контракту Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 апреля 2021 г. N 14АП-2149/21 по делу N А44-6385/2020). При проверке опыта участника необходимо обратить внимание на документы, которые размещены в открытом доступе в реестре контрактов в ЕИС (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21 сентября 2020 г. N Ф09- 5197/20 по делу N А07-31051/2019).

[1] Также стоит учитывать норму п. 7 ч. 3 ст. 3 Закона № 2487-1, которая обязывает установление требования к антитеррористической защищенности определенных объектов.