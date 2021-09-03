Спорные вопросы при расчете и взыскании неустойки по 44-ФЗ

Можно ли одновременно взыскать с поставщика (подрядчика, исполнителя) штрафы и пени?

Согласно определению от 09.03.2017 №№ 302-ЭС16-14360, А33-28174/2015 начисление штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту и пени за нарушение сроков правомерно. Суды руководствуются нормами ст. 329–330 ГК, ч. 4–6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ

Нужно ли вносить заказчику информацию об уплате неустойки в реестр контрактов?

В п. 2 ч. 9 ст. 94, п. 10 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ установлены правила о включении информации в отчет об исполнении контракта о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств. Федеральное казначейство признает действия по невнесению информации о размере оплаченной неустойки (штрафа, пени) в реестр нарушением, за которое ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностное лицо в размере 20 000 рублей (см. Письмо Казначейства России от 08.10.2018 № 07-04-05/21-21405).

Можно ли взыскать неустойку за просрочку подписания документа о приемке ТРУ?

Нет. Данное взыскание будет незаконно. В рамках регламентации пункта контракта по ответственности сторон заказчик устанавливает ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Правила расчета неустойки установлены ПП РФ № 1042 в рамках, которых отсутствует такое основание для расчета неустойки как просрочка подписания приемочных документов. Стоит отметить, что подписание приемочных документов осуществляется совместно и заказчиком, и поставщиком, соответственно не может быть расценено, как отдельное обязательство (Постановление АС Московского округа от 28.06.2021 по делу N А40-105727/2020).

Есть ли особенности расчета неустойки в зависимости от объекта закупки?

Да, есть. Например, при закупке услуг ОСАГО предусмотрен особый размер пеней за нарушения страховщика, а также выплаты финансовой санкции, их расчет осуществляется в особом порядке согласно п. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО. При проведении закупки с неизвестным объемом в проекте контракта заказчик должен установить расчет размера штрафа от максимальной цены контракта (Закон № 71-ФЗ, ч.24 ст.22 Закона № 44-ФЗ).

Есть ли особенности расчета неустойки при заключении контракта с победителем закупки, предложившим цену за право заключения контракта (то есть предложившего наиболее высокую цену)?

Согласно п.5 Правил, установленных ПП РФ № 1042, размер штрафа определяется либо, исходя из НМЦК, либо исходя из цены контракта, превышающей НМЦК. Если на законодательном уровне закреплен иной порядок, отличающийся от утвержденного в рамках ПП РФ № 1042, то он в обязательном порядке подлежит включению в проект контракта. Но правило в отношении размера остается прежним, сумма штрафов не должна превышать стоимость контракта (п. 11,12 Правил).

Учитывается ли система налогообложения при расчете размера неустойки?

Да, если в цену контракта включен НДС либо поставщик (подрядчик, исполнитель) на УСН, то расчет суммы неустойки должен учитывать данный фактор (Постановление Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 № 5451/09 по делу № А50-6981/2008-Г-10, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.03.2015 № Ф05-1474/2015 по делу № А40-20035/14).

Влияет ли на срок расчета пеней дата расторжения контракта?

Да, влияет. Если контракт расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика, то начисление пеней осуществляется до момента его прекращения (Письмо Минфина России от 13.04.2021 № 02-07-10/27529, п. 36 Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017).

Можно ли взыскать неустойку после расторжения контракта по соглашению сторон?

Нет, нельзя наказать поставщика (подрядчика, исполнителя) после того, как контракт расторгли по обоюдному согласию (Определение ВС РФ от 21.08.2020 № 309-ЭС20-10802, Определение от 01.02.2021 по делу А4-247446/2019). Отметим, что расторжение контракта было по взаимному согласию, факт отсутствия претензий на момент подписания такого дополнительного соглашения, расторжение не было вызвано ненадлежащим исполнением обязательств.

Важным моментом является то, что поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки, а заказчик обязан (ч.7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ)!

Ваш автоматизированный помощник – калькулятор расчета неустойки (пени) по договору (контракту)

Калькулятор рассчитывает неустойку (пеню) по договору (контракту) за каждый день просрочки исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе за каждый день просрочки для 44-ФЗ и 223-ФЗ согласно ч.7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

Для удобства работы заказчиков представлены в редактируемом формате шаблоны претензий для направления поставщику (подрядчику, исполнителю).

Итак, алгоритм взыскания неустойки по контракту: Фиксируем нарушения документально (например, составляем отдельный акт или осуществляем фиксацию в акте приема-передачи или других приемочных документах); Рассчитываем сумму неустойки согласно условиям контракта; типовому шаблону с приложением всех подтверждающих документов, подписываем уполномоченным должностным лицом со стороны заказчика и направляем поставщику (подрядчику, исполнителя) в официальном порядке, определенном условиями контракта. Помните, что у заказчика должно остаться документальное подтверждение отправки данной претензии (отметка о принятии, скриншоты направления и получения адресатом письма по электронной почте, почтовый чек совместно с описью вложения и т.д.) Формируем претензию пос приложением всех подтверждающих документов, подписываем уполномоченным должностным лицом со стороны заказчика и направляем поставщику (подрядчику, исполнителя) в официальном порядке, определенном условиями контракта. Помните, что у заказчика должно остаться документальное подтверждение отправки данной претензии (отметка о принятии, скриншоты направления и получения адресатом письма по электронной почте, почтовый чек совместно с описью вложения и т.д.)

Если поставщик (подрядчик, исполнитель) в добровольном порядке не осуществляет оплату неустойки, то заказчик вправе удержать данную сумму из оплаты по контракту или обратиться в суд.

При этом согласно ч. 9 ст. 34 Закона № 44-ФЗ любая сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы (например, в связи с распространением коронавирусной инфекции согласно письму ФАС России от 3 апреля 2020 года № МЕ/28039/20. А вот снизить сумму неустойки по контракту может только суд в рамках ст. 333 ГК РФ).