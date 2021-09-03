Интеграция модулей ледостойкой платформы, поставка литейных сплавов и едкого натра — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 6 по 10 сентября 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков

Поставка натра едкого

Поставка натра едкого марки РД ГОСТ 55064-2012.

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата и время окончания срока приема заявок: 20.09.2021 15:30 (МСК).

Начальная цена: 608 846 076,47 руб.

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Справка о заказчике: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефтехим Салават» — крупнейший нефтехимический комплекс России, расположенный в Республике Башкортостан в городе Салавате.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Поставка литейных сплавов

Литейные сплавы для нужд АО «Газэнергосервис».

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 29.10.2021.

Начальная цена: 528 920 112,00 руб.

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Справка о заказчике: AO «Газэнергосервис» является одним из ведущих предприятий в области производства запасных частей для импортных и отечественных газоперекачивающих агрегатов, а также ремонта узлов ГПА, газотурбинных установок и двигателей в заводских условиях.

Торги ГК Газпром

Выполнение полного комплекса работ/услуг по интеграции блоков модулей ледостойкой стационарной платформы

Выполнение полного комплекса работ/услуг по интеграции блоков модулей ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" на площадке исполнителя в рамках проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».

Способ закупки: Конкурентный отбор (первый этап).

Начальная цена: 7 497 932 151,88 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» было создано в 2001 году и является дочерним обществом АО «Газпром закупки». Основными направлениями деятельности Общества являются: проектирование обустройства месторождений и объектов нефтегазового комплекса; проектирование строительства скважин на суше и море; инженерные изыскания; кадастровые и землеустроительные работы; фоновый и производственный экологический мониторинг и контроль; инженерно-технологическое сопровождение; авторский надзор.

Современная материально-техническая база позволяет решать комплексные задачи различного уровня сложности. Проектирование осуществляется на базе запатентованных научно-методических решений и лицензированных программных комплексов.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.