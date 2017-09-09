ФАС изменит порядок рассмотрения жалоб по 223-ФЗ

Жалобы без надлежащего основания, по решению Верховного Суда, рассмотрению по ускоренной процедуре не подлежат .

В апреле и июне этого года Верховный суд РФ вынес несколько определений, в которых указал на отсутствие у ФАС России полномочий по рассмотрению жалоб на закупки госкомпаний в соотвествии с ускоренной процедурой по основаниям, не указанным в ч. 10 ст. 3 Закона о закупках.

По мнению Верховного суда, в упомянутой норме Закона о закупках содержится исчерпывающий перечень оснований для обжалования, и иные основания, предусмотренные в самой статье 18.1, не должны применятся.

Статья 18.1 Закона о защите конкуренции позволяла рассматривать за 7 рабочих дней жалобы на нарушение процедуры торгов и выносить обязательные предписания нарушителю до того, как будет заключён договор. Таким образом, антимонопольная служба предотвращала возможность заключения договора с нарушениями. Такой порядок обжалования действует для всех торгов, проведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Иными словами, жалобы на все остальные нарушения при закупках госкомпаний, даже самые грубые, должны рассматриваться как обычное обращение – то есть вынесение решение может затянуться до нескольких месяцев и, фактически, без права выдать предписание об устранении нарушений, поскольку договоры к этому времени уже, как правило, заключены.

Напомним, перечень в ч.10 ст.3 включает в себя всего 4 основания для подачи жалобы по 223-ФЗ в ФАС России:

- неразмещение в ЕИС информации о закупке;

- предъявление к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;

- осуществление заказчиками закупки в отсутствие положения о закупке и без применения положений 44-ФЗ;

- неразмещение или размещение в ЕИС недостоверной информации о годовом объеме закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.





ФАС России, с целью учета позиции суда, вынуждена принять решение о процессуальном возврате жалоб на закупки госкомпаний, поданных в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, по основаниям, не предусмотренным Законом о закупках.

Вместе с тем, стоит отметить, что жалобы на действия заказчиков, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении процедуры торгов (ст. 17 Закона о защите конкуренции) по-прежнему рассматриваются ФАС России по ускоренной процедуре в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции в силу прямых оснований, предусмотренных статьей 17 Закона о защите конкуренции.

Таким образом, учитывая позицию Верховного Суда РФ, необходимым условием для рассмотрения жалоб на закупки госкомпаний в ускоренном порядке, установленным ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, является наличие в ней оснований, предусмотренных ч. 10 ст. 3 Закона о закупках, либо ссылки на ч.1, 5 ст. 17 Закона о защите конкуренции. Жалобы, не соотвествующие указанным требованиям, подлежат процессуальному возврату.

«Проект поправок в 223-ФЗ, который находится сейчас в Госдуме, в том числе предлагает формально расширить перечень оснований для обжалования в ФАС действий заказчиков-госкомпаний и тем самым сохранить модель защиты прав и интересов предпринимателей, доказавшую свою эффективность», - уточнил глава ФАС России Игорь Артемьев.

Для формирования единообразной практики всех антимонопольных органов центральный аппарат ФАС России подготовил и направил соответствующее информационное письмо своим территориальным органам.



