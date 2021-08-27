Белоруссия рассчитывает, что РФ сохранит доступ к госзакупкам для компаний стран ЕАЭС

Высоко оценив работу стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по созданию евразийского реестра промышленных товаров, Белоруссия рассчитывает сохранить с Россией доступ к госзакупкам для компаний стран ЕАЭС. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета.

Он отметил важность продолжения переговорного процесса по созданию общего рынка государственных и муниципальных закупок ЕАЭС. «За год мы существенно продвинулись, сформирован и запущен евразийских реестр промышленных товаров, формируется нормативная база. Надеемся, что российская сторона сохранит доступ к госзакупкам для компаний стран ЕАЭС из реестра производителей», — цитирует ТАСС белорусского премьера.

Головченко обратил внимание на то, что совет Евразийской экономической комиссии уже определил условия и производственные операции для группы товаров автомобилестроения. «В условиях бездумного применения в международных отношениях мер экономического ограничения и давления повышение технологической независимости, компетенции союза — это правильное направление движения для нашей интеграции», — заявил он.