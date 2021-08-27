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    Куда направлять информацию о проведении общественного обсуждения крупных закупок по 44-ФЗ

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    Информацию о проведении общественного обсуждения закупок на сумму свыше 1 млрд руб. нужно направлять в Министерство финансов РФ. 

    По правилам проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных ПП № 1635, обсуждение проводится при закупках путем проведения конкурсов и аукционов при начальной цене, составляющей или превышающей 1 млрд руб.

    Исключение составляют закупки с применением закрытых способов определения контрагентов, в рамках гособоронзаказа, закупки при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства в случае, предусмотренном 44-ФЗ, а также путем проведения повторного конкурса, электронного аукциона. При этом закупки, подлежащие обсуждению, не могут быть осуществлены без проведения соответствующего обсуждения

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