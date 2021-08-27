Импортозамещение поставят на общественный контроль

Первый день форума «Армия-2021» начался с полезных решений для индустриального сектора. 23 августа гостям мероприятия был представлен новый инструмент общественного контроля исполнения Постановлений Правительства по импортозамещению и квотированию в госзакупках – портал росквоты.рф.

Инструмент создан ОНФ, совместно с ОПОРОЙ РОССИИ, РСПП, ТПП РФ в результате большой дискуссии о средствах поддержки отечественных производителей, которая происходила на различных профильных площадках в течение года.

Формальным основанием для общественного контроля за исполнением квот является поручение вице-премьера Юрия Борисова, по итогам мартовского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Тогда бизнес и представители промышленного цеха сообщили о серьезных уязвимостях национального режима, обусловленных как «сырым» законодательством, так и откровенным противодействием ряда заказчиков, привыкших работать с иностранными компаниями. В числе самых распространенных: написание технических заданий под иностранных поставщиков; манипуляции со сроками поставки; размытые критерии продуктов российского происхождения и некоторые другие.

Через три месяца, к форуму «Армия-2021», созрел механизм гражданского контроля: портал росквоты.рф должен сделать политику импортозамещения прозрачной, а государственные льготы доступными для тех, кому они действительно предназначены.

Ожидается, что на портал будут обращаться отечественные поставщики, сталкивающиеся как с противодействием со стороны заказчиков, так и с несовершенством законодательства в вопросах импортозамещения. Напомним, что квотирование в госзакупках заработало в России с 1 января 2021 года и предписывает минимальный обязательный объем заказа отдельных видов товаров у отечественных производителей. Одновременно с квотами действует также запрет на приобретение некоторых видов товаров (например, автомобилей, программного обеспечения).

Открывая форум «Армия-2021», вице-премьер Юрий Борисов подчеркнул, что квотирование остается одним из главных рычагов диверсификации. Именно благодаря квотам (то есть, благодаря гарантированному заказу) предприятия оборонного комплекса могут провести дорогостоящие процедуры модернизации, перевода конвейера на гражданские рельсы, проектировать и выводить наукоемкую продукцию гражданского и двойного назначения на внутренний рынок.

На Пленарном заседании форума «Армия-2021» министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, подчеркнул, что уникальную инфраструктуру оборонных предприятий необходимо в полную силу использовать и для решения гражданских задач российской экономики. – Доля гражданской продукции в производственном цикле ОПК уже превысила 25%, – подчеркнул министр. – Пока мы идем с существенным превышением и рассчитываем, что эта тенденция будет сохраняться.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что к 2025 году корпорация намерена достичь паритета по выпуску гражданской и военной продукции: – Уже сейчас более трети выручки корпорации (34%) составляет доход от реализации гражданской продукции. Портал «Росквоты.рф» станет верным спутником для российских промышленников. У заводов и предприятий появится личный кабинет с формой обратной связи по вопросам импортозамещения.

Антон ГЕТТА, координатор Бюро расследований ОНФ:

– В апреле этого года по итогам XVI Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» вице-премьер Юрий Борисов дал поручение организовать совместно с общественными организациями контроль за деятельностью заказчиков и поставщиков при осуществлении закупок продукции, в отношении которой Правительством России установлены квоты ее обязательной закупки. В целях исполнения этого поручения при участии Департамента оборонно-промышленного комплекса Правительства РФ была сформирована рабочая группа, а Бюро расследований ОНФ стало той самой общественной организацией, которой поручено возглавить процесс общественного контроля за импортозамещением в закупках. Особо хочу отметить, что работу мы ведем в тесном сотрудничестве с Союзмашем, Лигой оборонных предприятий. Уверены, что предлагаемая схема контроля выявит слабые места и в действующей нормативной базе. Мы увидим, по каким товарным позициям наибольшие сложности. Считаем, что наша платформа станет базой для конструктивного диалога между заказчиками, контролерами, производителями и регуляторами.

По словам эксперта, портал позволит в режиме «одного окна» принимать, структурировать и отрабатывать нарушения, в том числе и правил квотирования.

Был представлен алгоритм работы платформы:

1) Общественный контролер (далее – ОК) выявляет потенциальное нарушение.

2) ОК заполняет и направляет форму обращения на сайте росквоты.рф.

3) Оперативный штаб принимает обращение и проводит первичную проверку и направляет ОК уведомление о принятии обращения к рассмотрению.

4) Оперативный штаб рассматривает обращение и направляет заказчику запрос на разъяснение, а также обращается в контрольный орган.

5) Оперативный штаб принимает решение о проведении экспертизы возникшей ситуации собственными силами, либо направляет материалы внешнему эксперту.

6) После получения ответа эксперта и контрольного органа Оперативный штаб информирует ОК о полученных результатах и принятом решении.

7) По результатам рассмотрения: — пересмотр обращения в случае выявления лазеек для законодательного регулирования; — обращение отправляют заказчику и вышестоящим инстанциям для реагирования и принятие мер; — сигнал снимают с контроля, если нарушения исправили и больше жалоб не поступало.