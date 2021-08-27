Топ-8 типовых нарушений в закупках малого объема

Закупка через электронный магазин (магазин малых закупок) – закупка у единственного поставщика путем выбора наилучшего предложения из размещенных в электронном магазине.

В целях упрощения процесса и развития конкуренции закупки проходят по единому алгоритму, поставщику необходимо пройти регистрацию и разместить свою продукцию в каталоге предложений электронного магазина.

Далее заказчик выбирает и приобретает необходимую продукцию из каталога по наименьшей цене, ориентируясь на предложение поставщика.

При этом все предложения поставщиков доступны для просмотра в открытом формате, подписание контракта проходит в электронной форме, весь процесс максимально упрощен и автоматизирован.

Распоряжением от 28.04.2018 № 824-р для закупки продукции у единственного поставщика для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с пунктами 4, 5 и 28 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ реализован пилотный проект и создан единый агрегатор торговли «Березка», который интегрирован с личным кабинетом заказчика в ЕИС.

В настоящее время имеется огромное количество электронных магазинов, работающих на федеральном и региональном уровнях, в рамках которых заказчики успешно заключают контракты.

Например, на ЭТП ГПБ — это Торговый портал, раздел, где реализована возможность получения прямого заказа у крупнейших заказчиков РФ. Использование Торгового Портала для заказчика является безвозмездным, сервис позволяет минимизировать издержки и трудозатраты, исключить влияние человеческого фактора, уменьшить риски срыва поставок. Схематичная детализация работы заказчика показана на рис.1.

Алгоритм работы для заказчика в рамках Торгового портала следующий:

Авторизация пользователя для работы в рамках личного кабинета;

Создание ценового запроса, подбор позиций для ценового запроса;

Выбор поставщика и формирование заказа;

Подписание договора в электронной форме.

Рис.1 Алгоритм закупки в рамках Торгового портала

Отметим ряд существенных преимуществ по работе заказчика на Торговом портале:

Ориентация на закупки до 600 тыс. руб. (согласно пп. 4 и 5, ч. 1, ст. 93 ФЗ-44);

Классификация и нормализация позиций прайс-листа;

Не регламентируется только 44‑ФЗ;

Включает преимущества НСИ;

Интеграция с КТРУ.

Закупки товаров с НМЦК не более 3 миллионов рублей

Также у заказчика с 01 апреля 2021 года появилась альтернатива – проведение электронной закупки товаров с НМЦК не более 3 миллионов рублей на одной из 8 федеральных торговых площадках в рамках работы секции по закупкам 44-ФЗ.

Заказчик размещает извещение о закупке в ЕИС, указывая все требования к товарам из каталога ТРУ, участнику, обеспечению исполнению контракта, запретах, ограничениях, а также наименование торговой площадки, оператор которой будет осуществлять подбор предварительных предложений.

Также законодатель обязал заказчика совместно с извещением осуществить подготовку и размещение обоснования цены контракта и проекта контракта. Далее оператор торговой площадки осуществляет подбор опубликованных на площадке предварительных предложений, которые полностью отвечают всем требованиям извещения и направляет заказчику сформированные заявки.

Заказчик принимает решение о соответствии либо несоответствии заявки участников всем установленным требованиям и выбирает победителя. Заключение контракта осуществляется в электронной форме по общим правилам, учитывая сроки, установленные для заключения контракта по результатам запроса котировок в электронной форме.

Типовые ошибки

Как показала практика в работе заказчиков в электронном магазине и на электронной торговой площадке наиболее часто встречаются следующие ошибки при закупке по п. 4,5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ:

1. Превышение установленного на законодательном уровне предела по годовому объему закупок

При расчетах заказчику стоит помнить об ограничениях по годовому объему закупок, который не должны быть больше 2 млн руб. или не должны превышать 10% СГОЗ заказчика, и не должен составлять более 50 млн. руб. (п.4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 30 000 рублей по ч.1 ст. 7.29 КоАП РФ.

2. Искусственное дробление закупок

Как правило, заказчик преследует цель заключить контракт по максимальной цене с единственным поставщиком в максимально короткие сроки без проведения конкурентной закупки. Например, заключает контракты с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на одноименные и однотипные товары, работы, услуги. Данное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей по ч. 1, 2 ст. 7.29 КоАП РФ.

3. Создание плана-графика с указанием каждой закупки малого объема отдельно

Согласно установленному порядку формирования плана-графика по закупкам в рамках Закона № 44-ФЗ, утвержденному постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 (пп. б п. 18) отдельные строки для каждой закупки малого объема создавать не нужно.

4. Заключение контракта с неверными данными

Зачастую заказчик не осуществляет проверку заполненного проекта контракта и случается, что данные подтягиваются некорректные. Устранение возможно только путем ручной настройки, то есть заказчику необходимо обратиться в техническую поддержку электронного магазина и озвучить соответствующую проблему.

5. Отсутствие возможности создания закупок по 223-ФЗ заказчиками, которые работают по 44-ФЗ. А также технические ошибки при входе, регистрации (например, изменение юридического адреса заказчика), ошибка сертификата, Ошибки системы при формировании даты заключения контракта - дата выставляется регламентированная для заключения контракта, а не фактической)

Устранение возможно только путем ручной настройки, то есть заказчику необходимо обратиться в техническую поддержку электронного магазина и озвучить соответствующую ошибку.

6. Заказчик не может найти в электронном магазине предложение под выбранный ОКПД 2 и выбирает код хаотично

В данном случае стоит использовать предложения, которые включены в каталог электронного магазина. Особое внимание стоит обращать на единицу измерения и технические характеристики. Без детализации кода ОКПД 2 (в том числе и по конкурентным закупкам) информация о такой закупке не будет доступна в рассылке либо будет сформирована некорректно и, как следствие, эффективность адресной рассылки по поставщикам об опубликованных закупках на торговой площадке будет снижена.

7. При формировании закупки заказчиком некорректно заполняются наименование объекта закупки, ОКПД 2

В поле ввода наименования объекта закупки не допускается указывать значения, такие как: «прочерк» или «малая закупка», «закупка в соответствии п. 4 ст. 93» и т.д. В реквизите ОКПД 2 закупки не допускается указывать нули или заполнять код частично. При формировании закупочной процедуры необходимо указывать детальный код ОКПД 2 товара, работы, услуги.

8. Заказчик не прикрепляет файлы, установленные на законодательном уровне, или прикрепляет пустые файлы

Прикрепляемые файлы к извещению должны содержать: обоснование начальной (максимальной) цены контракта, проект контракта, техническое задание.

Все вышеуказанные ошибки заказчиков препятствуют участию добросовестных поставщиков в закупках малого объема, ограничивают конкуренцию и снижают экономию средств бюджета. Если обнаружены ошибки, заказчику рекомендуется привести в соответствие размещенную информацию по закупкам путем внесения изменений.