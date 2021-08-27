Банки отказались выдать гарантию - УФАС не включило данные о победителе госзакупки в РНП

Победитель вовремя не подписал контракт и не представил обеспечение. Заказчик признал его уклонившимся.

Победитель пояснил, что уклоняться не хотел. Он обратился в банк, чтобы получить гарантию для обеспечения контракта, и понес расходы за ее выдачу. Однако тот отказал без объяснения причин. Другие банки также не стали выдавать гарантии. В качестве доказательства победитель представил копию первоначального отказа и копии обращений в другие банки.

Контролеры не выявили недобросовестного поведения и не нашли оснований для РНП.

Отметим, в правоприменительной практике есть иное мнение. Так, при сходных обстоятельствах суд первой инстанции решил: отказ банка выдать гарантию не является обстоятельством непреодолимой силы. Можно было представить обеспечение деньгами. Включение в РНП законно. Апелляция и кассация поддержали эту позицию.

Документ: Решение Амурского УФАС России от 04.08.2021 по делу N РНП-28-77/2021