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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Банки отказались выдать гарантию - УФАС не включило данные о победителе госзакупки в РНП

    Банки отказались выдать гарантию - УФАС не включило данные о победителе госзакупки в РНП

    Автор: consultant.ru
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    Победитель вовремя не подписал контракт и не представил обеспечение. Заказчик признал его уклонившимся.

    Победитель пояснил, что уклоняться не хотел. Он обратился в банк, чтобы получить гарантию для обеспечения контракта, и понес расходы за ее выдачу. Однако тот отказал без объяснения причин. Другие банки также не стали выдавать гарантии. В качестве доказательства победитель представил копию первоначального отказа и копии обращений в другие банки.

    Контролеры не выявили недобросовестного поведения и не нашли оснований для РНП.

    Отметим, в правоприменительной практике есть иное мнение. Так, при сходных обстоятельствах суд первой инстанции решил: отказ банка выдать гарантию не является обстоятельством непреодолимой силы. Можно было представить обеспечение деньгами. Включение в РНП законно. Апелляция и кассация поддержали эту позицию.

    Документ: Решение Амурского УФАС России от 04.08.2021 по делу N РНП-28-77/2021

    банковская гарантия, ФАС, РНП, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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