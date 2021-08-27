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    Земля и недвижимость в Химках, квартира в Москве, жилой комплекс в Краснодаре — торги имуществом на ЭТП ГПБ в сентябре 2021 года

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    На ЭТП ГПБ проходят торги имуществом ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», АО «НПО Лавочкина», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и других организаций. Реализация имущества осуществляется посредством публичного предложения, для участия в большинстве процедур требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

    Земельный участок общей площадью 1000,0 кв. м. и здания общей площадью 1 505,8 кв. м. в Химках

    Реализуется земельный участок общей площадью 1000,0 кв. м. и здания общей площадью 1 505,8 кв. м.

    Расположены по адресу: Московская область, город Химки, ул. Союзная, 5/4.

    Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «НПО Лавочкина».

    Начальная цена: 76 075 854.73 рублей.

    Дата и время проведения торгов: 08.09.2021 в 10:00 (МСК).

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    Земельный участок, здания и движимое имущество в Химках

    Реализуется через электронные торги земельный участок общей площадью 388,0 кв. м., здания общей площадью 454,1 кв. м. и объекты движимого имущества.

    Расположены по адресу: Московская область, город Химки, ул. Пролетарская, 25а.

    Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «НПО Лавочкина».

    Начальная цена: 29 456 637.2 рублей.

    Дата и время проведения: 08.09.2021 в 10:00 (МСК).

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    Квартира в центре Москвы

    На электронные торги выставлена квартира, 101,2 кв.м.

    Местонахождение: г. Москва, Барыковский переулок, д.6, кв.1.

    Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество). 

    Начальная цена: 50 000 000.00 рублей.

    Дата и время проведения: 28.09.2021 в 11:00 (МСК).

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    Нежилое здание с подвалом (клуб), общей площадью 2070,4 кв. м.

    ООО «Газпром трансгаз Москва» реализует через электронные торги нежилое здание с подвалом (клуб), общей площадью 2070,4 кв. м.

    Место нахождения имущества: Тульская область, Щекинский район, Пришненская с.а., с. Пришня, ул. Центральная, д. 6.

    Начальная цена: 5 527 000.00 рублей.

    Дата и время проведения: 15.09.2021 в 11:00 (МСК).

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    Земельный участок, площадью 41 800 кв.м.

    На электронных торгах продается земельный участок, площадью 41 800 кв.м.

    Категория земель: земли населенных пунктов.

    Вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома).

    Кадастровый номер: 50:21:0050208:6. 

    Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

    Начальная цена: 302 380 000.00 рублей.

    Дата и время проведения: 15.09.2021 в 11:00 (МСК).

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    Объекты жилого комплекса КС Краснодарская

    На торги выставлены объекты жилого комплекса КС Краснодарская.

    Расположены по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная.

    Собственник: ПАО «Газпром».

    Начальная цена: 138 278 540.4 рублей.

    Дата и время проведения: 17.09.2021 11:00 (МСК).

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    Офисные помещения в Москве

    На электронных торгах представлено нежилое помещение офисного назначения площадью 1 205,8 кв.м., расположенное на 1, 2, 3, 4 этажах и в подвале здания в Москве.

    По адресу: г. Москва, ул. Радио, д. 14, стр. 1.

    Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Газпром».

    Начальная цена: 174 939 600.0 рублей.

    Дата и время проведения: 17.09.2021 в 12:00 (МСК).

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    Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.

    продажа имущества, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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