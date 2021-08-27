Строительство объектов газораспределения в регионах — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки со 30 августа по 3 сентября 2021 года.

Закупки ГК Газпром (223-ФЗ)

Строительство объектов газораспределения в Республике Башкортостан

Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Республике Башкортостан (2 этап) по Программе газификации регионов РФ.

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 09.09.2021.

Начальная цена: 740 684 910,00 руб.

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Строительство объектов газораспределения в Новгородской области

Выполнение работ для нужд ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству объектов газораспределения в Новгородской области (1 этап) по Программе газификации регионов РФ.

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 09.09.2021.

Начальная цена: 2 805 992 450,00 руб.

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Справка о заказчике: Среди приоритетных направлений деятельности Газпром межрегионгаза — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей Российской Федерации, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.