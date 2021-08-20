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    В ЕИС появился новый типовой госконтракт на ремонт электронного и оптического оборудования

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    В Единой информационной системе в сфере закупок появился новый типовой госконтракт на ремонт электронного и оптического оборудования.

    Контракт можно применять с 9 сентября. Старая форма утратила силу 16 августа.

    Как и прежде, документ нужно использовать, если предмет закупки относится к коду ОКПД2 33.13. Ограничений по НМЦК нет.

    Форму привели в соответствие с законодательством о контрактной системе. В частности, в разделе об ответственности сторон учли норму о расчете пеней за просрочку исходя из стоимости этапа контракта.

    Скорректировали также положения об обеспечении исполнения контракта. Определять размер обеспечения необходимо теперь по новым правилам.

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